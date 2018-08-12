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1100 metre yükseklikte drone ile evlenme teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 17:44 | Son Güncelleme

MANİSA'da, sağlık memuru İbrahim Kandemir (32), kız arkadaşı bankacı Özge Şenel'e (22) doğum gününde sürpriz yaparak, Spil Milli Parkı'nın 1110 metre rakımındaki seyir tepesinde drone ile evlenme teklif etti.

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da, sağlık memuru İbrahim Kandemir (32), kız arkadaşı bankacı Özge Şenel'e (22) doğum gününde sürpriz yaparak, Spil Milli Parkı'nın 1110 metre rakımındaki seyir tepesinde drone ile evlenme teklif etti.

Fotoğraf ve video çekimleri için sıklıkla kullanılan drone bu kez evlenme teklifi için kullanıldı. Manisa Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık memuru İbrahim Kandemir, 2 yıldır sevgili olduğu bankacı Özge Şenel'e doğum gününde, iş arkadaşlarının da yardımıyla Spil Milli Parkı'nın 1110 rakımlı seyir terasında, sürpriz evlenme teklifi yaptı. Seyir Tepesi'ne doğum gününü kutlamak için gelen Şenel, ilk şaşkınlığını yol kenarındaki ağaçlara yerleştirilen İbrahim Kandemir ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını görünce yaşadı. Burada kurulan özel masada İbrahim Kandemir'in doğum gününü kutlamasını bekleyen Şenel, kendisine uzatılan kalp şeklindeki hediye paketinin içinde 'Benimle her gün yeniden doğmaya var mısın?' notuyla karşılaşınca şaşkınlığı ve heyecanı daha da arttı. Bu sırada arkadaşlarının drone ile yanlarına indirdiği yüzüğü ipini keserek, alan Kandemir, kız arkadaşının önünde diz çöküp, "Benimle evlenir misin?" diye sordu. Doğum günü kutlaması beklerken, sürpriz evlenme telifiyle karşılaşan Şenel, duygulanıp, sevinç gözyaşı döktü. Şenel, teklifi 'Evet' diyerek, kabul etti. Kandemir, bunun üzerine elindeki tektaşı arkadaşlarının alkışları arasında Şenel'in parmağına taktı.

İbrahim Kandemir, 2 yıldır birlikte olduğu Özge Şenel'e yıllar boyu hatırlayacağı evlenme teklifi yapmak istediğini belirterek, "Arkadaşlarımın yardımıyla hazırladığım bir organizasyonla ve drone eşliğinde kendisine evlenme teklif ettim" dedi.

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