1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

50 tim halinde Afrin’e intikal edecek PÖH’ler, bölgede Mehmetçiğe destek olacak. PÖH’lere 25 zırhlı araç da eşlik edecek. Afrin’i çevreleyen tepelerde büyük ölçüde kontrolün sağlanmasının ardından teröristler buralardaki mevzileri terk ederek beldeler ve ilçe merkezlerine çekildi.
Yeni Şafak'ın haberine göre; Terör örgütünün sivil yerleşim yerlerinde çok sayıda hendek kazdığı, mayın ve el yapımı patlayıcı döşediği, büyük yığınak yaptığı belirtiliyor. Afrin için seçilen PÖH timlerinin Güneydoğu’daki hendek operasyonlarında büyük tecrübe kazanan polislerden oluştuğu belirtiliyor.
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