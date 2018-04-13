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112’yi aradı; "Sevgilime evlilik teklifinde bulunacağım bir fikriniz var mı" diye sordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 14:52 | Son Güncelleme

Bingöl’de 112 Acil Komuta Merkezine 2018 yılının ilk 3 ayında 64 bin 770 asılsız çağrı gelirken, "Sevgilime evlilik teklifinde bulunacağım bir fikriniz var mı?" diye soran şahıs ise pes dedirtti.Her gün yüzlerce çağrıya cevap vererek acil vakalarda hayat kurtarıcı rol üstlenen 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, asılsız ihbarlar nedeniyle zorluk yaşıyor.

Bingöl’de 112 Acil Komuta Merkezine 2018 yılının ilk 3 ayında 64 bin 770 asılsız çağrı gelirken, "Sevgilime evlilik teklifinde bulunacağım bir fikriniz var mı?" diye soran şahıs ise pes dedirtti.
Her gün yüzlerce çağrıya cevap vererek acil vakalarda hayat kurtarıcı rol üstlenen 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, asılsız ihbarlar nedeniyle zorluk yaşıyor. Bingöl Acil Komuta Merkezine 3 ayda gelen 70 bin 770 çağrının gelirken, bunlardan 64 bin 770’i asılsız çıktı. Gelen çağrılardan en çok dikkat çeken ise "Sevgilime evlilik teklifinde bulunacağım bir fikriniz var mı?" diye soran şahıs oldu.
242 personel, 19 istasyon ve 18 ambulansla Bingöl’de hizmet verdiklerini belirten Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Sefer Özgen, “Günlük acil çağrı karşılayıcımız dört adettir. Günlük bize gelen çağrı sayısı 740’a yakınken, gerçek vaka sayısı ise ortalama 66 adettir. Buda demek oluyor ki gerçek çağrı sayımız ortalama yüzde 10. Gereksiz çağrılar merkezimizi çok fazla meşgul ediyor. Bu sonuçla gerekli hastaya ulaşmamızı zorluyorlar. Yine 112 olarak 120 saniye içinde vakayı değerlendiriyoruz, değerlendirilen vakaya 90 saniye içinde ekiplerimiz çıkıyor” dedi.

Evlilik teklifi sormak için aramış
Çok sayıda gereksiz çağrı geldiğini ve bazılarının trajikomik olduğunu aktaran İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Harun Ağırbaş ise, "Bunlardan bir kaçından örnek vereyim. Bir anne arıyor ‘Bulaşıkları yıkayacağım meşgul eder misiniz’, bir başkası arıyor ‘Sevgilime evlilik teklifinde bulunacağım bir fikriniz var mı’, ‘Kedime araba çarptı ne yapabiliriz’ gibi çağrılar alıyoruz. Etkin bir hizmette bulunmamıza mani oluyor" diye konuştu.
Acil sağlık hizmetlerinin daha etkin bir biçimde kullanılması için gereksiz arama yapanların bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ağırbaş, bu konuyla ilgili bakanlığın da çalışmaları olduğunu kaydetti.

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