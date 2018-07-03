115 çocuk skandalında şoke eden savunma! Suçu FETÖ'ye attı

Okul çağındaki 115 çocuk hamile kaldı. Ne emniyetin, ne savcılığın haberi oldu. Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal ile ilgili ilk dava görüldü. Yargılanan hastane yönetimi ilk savunmasını yaptı.

'BEN SUÇSUZUM'

İstanbul Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 ayda, yaşları 18'in altında 39'u Suriyeli 110 çocuğun hamile olduğu saptanmıştı. Bu çocukların emniyete ve savcılığa bildirilmediği belirlenmişti. Küçükçekmece Başsavcılığı skandalla ilgili yürüttüğü soruşturmada Başhekim Yardımcısı A.A. ve Sosyal Hizmet Uzmanı N.D. hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Habertürk TV, o davanın tutanaklarını ulaştı.

Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Başhekim Yardımcısı A.A. ve Sosyal Hizmet Uzmanı N.D. savunma yaptı. Başhekim Yardımcısı A.A., hamile çoçukları ilgili birimlere bildirmediği yönündeki suçlamaları kabul etmedi. Suçu "FETÖ"ye attı. Başhekim Yardımcısı A.A., "İddianamede suçun başlangıç tarihi olarak gösterilen 1 Ocak 2017 tarihinde sosyal hizmetler biriminden sorumlu başhekim yardımcısı değildim. Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda işlemler yapıldı. Herhangi bir ihmal söz konusu değildir. Hakkımda açılan bu davanın FETÖ terör örgütünün şahsıma düzenlediği bir kumpas olduğunu düşünüyorum. Ben suçsuzum" dedi.