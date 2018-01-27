115 hamile çocuk olayındaki korkunç detay! Deniz Zeyrek yazdı

Meselenin adliyeler ya da Sağlık Bakanlığı’ndan önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın meselesi olduğunu vurgulayan Zeyrek, "‘115 hamile çocuk’ olayındaki ürperten detaylar" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:
"İfadesine başvurulan mağdurların;
- Tamamı, hem Suriyelilerin, hem doğudan İstanbul’a göç eden vatandaşların yoğun yaşadığı bölgelerden.
- Hiçbiri şikâyetçi olmadı.
- Hiçbiri tecavüz ya da ensest iddiasında bulunmadı.
- Hiçbiri resmen evli değil.
- Çoğunun yaşı şüphelilerle aynı ya da 1-2 yaş küçük.
- Hepsinin çocuğu var."
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