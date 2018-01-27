HABER

115 hamile çocuk olayındaki korkunç detay! Deniz Zeyrek yazdı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 07:24 | Son Güncelleme 1 saat önce

Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan "115 hamile çocuk" skandalıyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Deniz Zeyrek, çocukların tamamının hem Suriyelilerin, hem doğudan İstanbul’a göç eden vatandaşların yoğun yaşadığı bölgelerden olduğunu belirtti.

115 hamile çocuk olayındaki korkunç detay! Deniz Zeyrek yazdı

Meselenin adliyeler ya da Sağlık Bakanlığı’ndan önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın meselesi olduğunu vurgulayan Zeyrek, "‘115 hamile çocuk’ olayındaki ürperten detaylar" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İfadesine başvurulan mağdurların;

- Tamamı, hem Suriyelilerin, hem doğudan İstanbul’a göç eden vatandaşların yoğun yaşadığı bölgelerden.

- Hiçbiri şikâyetçi olmadı.

- Hiçbiri tecavüz ya da ensest iddiasında bulunmadı.

- Hiçbiri resmen evli değil.

- Çoğunun yaşı şüphelilerle aynı ya da 1-2 yaş küçük.

- Hepsinin çocuğu var."

Yazının devamını okumak için tıklayınız

Son dakika: '115 hamile çocuk' skandalıyla ilgili İstanbul Valisi'nden açıklama
Aile Bakanı Kaya'dan 115 hamile çocuk skandalına ilişkin açıklama
Hamile çocuk skandalında yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye istanbul Deniz Zeyrek 115 hamile çocuk

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan ilginç O Ses Türkiye açıklaması

Demet Akalın'dan ilginç O Ses Türkiye açıklaması

Otobüsteki kadını takip edip Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına aldırdı

Otobüsteki kadını takip edip Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına aldırdı

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Önce erkek arkadaşını vurdu sonra intihar etti

İstanbul'da korkunç olay! Önce erkek arkadaşını vurdu sonra intihar etti

'Sahibinden' ikinci el F-16 savaş uçağı

'Sahibinden' ikinci el F-16 savaş uçağı

Çok şaşıracaksınız! Seks sırasında çorap giyen kadınlar...

Çok şaşıracaksınız! Seks sırasında çorap giyen kadınlar...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ya bunlara alışın artık İslamiyet böyle bir şey geçen yıl İran meclisi kız çocuklarının 9 yaşında evlenmesine izin veren yasayı onayladı siz hiç denk gelmiyormusunuz arkadaşlar Cukkalı Ahmet Nurettin Yıldız ve daha nice soytarılar bu konuda neler diyor Nurettin soytarısı islamiyette yaş sınırı yoktur 5 yaşında ki kızla 50-60 yaşında ki bir adam evlenebilir yanlız duhul için kızın adet görmesi beklenmelidir diyor geçen ay Türk Diyaneti kız çocuklarında ergenlik yaşı 9 erkek çocuklarında 12 dir diye açıklama yaptı artık AKP Türkiyesinde yaşıyorsunuz arkadaşlar normal şeyler bunlar
Diğer Haberler
Bordo bereliler Afrin'e girdi! 'Kandil Baronları' kapana kısıldı

Bordo bereliler Afrin'e girdi! 'Kandil Baronları' kapana kısıldı

MHP'li Kaya'dan Erdoğan'a 'gazilik' tepkisi: Atatürk bedelini cephede ödedi

MHP'li Kaya'dan Erdoğan'a 'gazilik' tepkisi: Atatürk bedelini cephede ödedi

Binbir surat Ayhan yakalandı! Gerçek kimliği şoke etti

Binbir surat Ayhan yakalandı! Gerçek kimliği şoke etti

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! 8 koldan Afrin'e...

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! 8 koldan Afrin'e...

İkiz kardeşler trafik kazasında hayatını kaybetti

İkiz kardeşler trafik kazasında hayatını kaybetti

Otobüsteki kadını takip edip Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına aldırdı

Otobüsteki kadını takip edip Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına aldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.