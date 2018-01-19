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115 hamile çocuk skandalında son dakika gelişmesi!

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 21:19 | Son Güncelleme 7 saat önce

Son dakika haberine göre 115 hamile çocuk skandalıyla ilgili hastanede görevli iki personele kamu davası açıldı.

115 hamile çocuk skandalında son dakika gelişmesi!

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki "çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları"nın bildirilmediği iddialarına ilişkin, hastanede görevli 2 personel hakkında kamu davası açıldı.

Aile Bakanı Kaya hastanedeki hamile çocuk skandalına ilişkin, "Sürecin takipçisi olacağız. Sağlık bakanlığımız, adalet bakanlığımız, cumhuriyet başsavcılığı gerekli soruşturmaları başlattılar. Avukatlarımız da yerinde takip ediyorlar. Ailelerle ilgili de çalışmalarımız başlattık. " demişti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise, yaptığı açıklamada, 115 hamile çocukla ilgili İstanbul Valiliği'nin görevliler hakkında soruşturma izni vermediği iddilarına yanıt vermişti. Şahin, "Ya bizim kararımız onanacaktır, ya da bizim kararımız kaldırılarak yargılamanın önü açılacaktır" demişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da Suriyeli sığınmacıların yoğun yaşadığı Küçükçekmece’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerinin, 2017’nin ilk 5 ayında, 39’u Suriyeli, 38’i 15 yaşından küçük 115 çocuğun hamile olduğunu polise bildirmediği ortaya çıkmıştı. Skandal, hastanede görev yapan sosyal hizmet uzmanı Ş.İ.N.’nin, 1 Temmuz 2001 doğumlu bir çocuğun hamile olduğuna ilişkin kayıtların hastane sisteminde ve sosyal hizmetler biriminde tutulmadığını fark etmesiyle ortaya çıkmıştı.

Hamile çocuk skandalında yeni gelişme
Son dakika: '115 hamile çocuk' skandalıyla ilgili İstanbul Valisi'nden açıklama
Hastanede hamile çocuk skandalıyla ilgili açıklama
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Okuyucu Yorumları 27 yorum
bu ülkede 9 yaşında kizlar evlenebilir diyen yapiklar varken ben hiç sasirmadim bu vakalara
1500 yıl önce öyle bir sapık varmış.O yüzden öyle diyorlar.
@muratfitil 1500 sene önce kız çocukları diri diri toprağa gömülürken 1 erkeğe 15 20 kadın birden düşerken kadınlar ve kız çocuklarının hiçbşr ehemmiyeti yokken senin bugün annem diyebildiğin bir kadın O zat Resulullah Peygamberimiz Hz. Muhammed in sayesinde cenneti onun ayaklarının altında olduğunu ifade ederken senin böyle bir iftira etmen hakaret etmen ne kadar cahil ne kadar terbiyesiz ve ne kadar akıldan yoksun olduğunu ayan beyan ortaya koyuyor. Ey ahmakul humakadan tahammuk etmiş sarhoş ahmak!!! Senin taptığın ilahlar sana yardım edemeyecekler. Kabir kapısı ağzını açmış seni bekliyor...
@arjursum peygambere dil uzatacak kadar şaşırtmıştan daha sapık kim olur ki
@muratfitil Ateş seni çağırıyor
@arjursum kimmiş o
Birdefadan birşey olmaz dediler, hayır bir defada çok şeyler olur .
@arjursum 1500 yıl önce dediğin kişi kim
suçlu bulundu koyunlar siz rahat olun sağlık sistemi eskisi gibimi yaaaaa. ??
o hastanedeki kadındoğum bölümü ile başhekimin derhal görevden alınması gerekir
@hakkiahmet Yoooo iki çalışan yetiyor.Başhekimin,bölüm başkanının haberi olmaması bir suç teşkil etmiyormuş!
Bu sefer gerçekten tebrik ederim bu kadar peşine düşmeniz bile mucize!!ülkede arada bir de olsa güzel bişeyler oluyor!
hastane personeli yapmadı ya ????
Birazdan küçükçekmece belediyesi kime ait diye sormaya ardından suçu siyasete ardından iktidara onunda ardından reise laf atmaya başlarlar.
Ders Amaçlı ; En Başta Sorgusuz Soalsiz İstanbul Valisi Derhal Görevden Alınıp,O Hastanelerin Birinde Kapıda Güvenlikçi Olarak Görevine Devam Ettirilmeli,Bence.!!!
Serdar c g bu olayı ortaya çıkaran cesaretli hanimefendinin hakkını vermek lazım kendisini alnından öperim .2017 yılının kadını seçilsin helal olsun diyorum kardeşime.
@borsacihisse Haklısın.yerden göğe kadar haklısın ama acaba sağlık bakanlığımızın hiç teftiş heyeti,araştıracak birimi yokmudur?
KENDİ MİLLETİMDEN UTANMAYA BAŞLADIM ARTIK.
Pamukova da 42 kişinin ölümü ile sonuçlanan HIZLANDIRILMIŞ tren kazasında da tek suçlu makinistler çıkmıştı. Her zaman olduğu gibi önlem alması gereken, göz yumanlar ellerini kollarını sallayarak geziyor. Muz cumhuriyetinden beter olduk . Kanunu mahkemeyi dinleyen yok. Adalet desen hiç yok
Beyler bu AKP nin yetiştirdiği dindar nesil.Memnun mu AKP ye oy verenler.Memnunsa oy vermeye devam etsinler.Vatan toprakları verildi,MÜnpiç te Mezar sandukasu alınıp şanlı ordumuza kaçırıldı.Utanç verici değil mi AKP ye oy veren vatandaşlar.Ege deki adalara bu zamana kadar asker çıkaramayan Yunanistan neden şimdi güle oynaya asker çıkarıyor.Angutlar şeçilmiştir değil mi.
Namuslu bir çalışan olmasaydı örtbas edilecekti.Bravo hastane görevlileri,bravo vali,bravo sağlık bakanı.Size düşen görev onurla,gururla görevlerinize devam etmek.Unutmadan ;bravo çürümüş AKP zihniyeti.
terbiyesiz lik Ahlaksızlık dan başka fetö dür..
Yahu akıl sır ermiyor artık bu istambulda böyleyse diğer illerde ne dümenler dolaplar dönüyor kim bilir.
ilk önce vali beye neden soruşturma izni vermediğini sorup, sonra da al açığa samimiysen sayın bakane...
hastane hademesinden istanbul valisine kadar herkezin haberi var ama göz boyamak için iki kişi göz alttı işte akp iktidarı suçluları koruyup kollama teşkilatı şaheserlerinden biri daha
BİZİM ÜLKENİN GENİ Mİ DEGİŞTİ BU NE AHLAKSIZLIK ARKADAŞ
VALİ BEY SORUŞTURMA AÇMADI,ACEP NEDENDİR:)))
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