115 hamile çocuk skandalında tutuklanan 5 çocuğun Suriyeli olduğu ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan “115 hamile çocuk skandalı” ile ilgili geçen hafta tutuklanan 5 çocuğun da Suriyeli ve yaşlarının 15-16 arasında olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan 5 çocuktan hamile kalan kız çocuklarının da da Suriyeli olduğu belirlendi.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; adliyeye sevk edilen Suriyeli 16 yaşındaki A.C., S.E.D., İ.Ş. ve A.H. ile 15 yaşındaki A.H.’nin, tutuklandığı ifade edildi. Çocuklardan 16 yaşındaki İ.Ş. ve A.H.’nin, yaşıtı olan kızlarla dini nikâhlı oldukları öğrenildi.

50 MAĞDURUN İFADESİ ALINMIŞTI

2017 yılında 5 ayda yaşları 18’in altında 39’u Suriyeli, 115 çocuğun hamile olduğunun saptanmasına ve durumun polise bildirilmemesi iddialarına ilişkin, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık, pedagog eşliğinde 50 mağdur ile 20 şüphelinin ifadesine başvurmuştu. Hamile çocukların durumunu yetkililere bildirmeyen 2 sosyal hizmetler görevlisi de daha önce savcılığa ifade vermişti.