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115 hamile çocuk skandalında tutuklanan 5 çocuğun Suriyeli olduğu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 06:38 | Son Güncelleme

Türkiye’de gündem yaratan “115 hamile çocuk skandalı”nda tutuklanan 5 çocuğun, yaşları 15-16 olan Suriyeli çocuklar olduğu ortaya çıktı. Çocuklardan 2’sinin ise dini nikâhla evli oldukları öğrenildi.

115 hamile çocuk skandalında tutuklanan 5 çocuğun Suriyeli olduğu ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan “115 hamile çocuk skandalı” ile ilgili geçen hafta tutuklanan 5 çocuğun da Suriyeli ve yaşlarının 15-16 arasında olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan 5 çocuktan hamile kalan kız çocuklarının da da Suriyeli olduğu belirlendi.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; adliyeye sevk edilen Suriyeli 16 yaşındaki A.C., S.E.D., İ.Ş. ve A.H. ile 15 yaşındaki A.H.’nin, tutuklandığı ifade edildi. Çocuklardan 16 yaşındaki İ.Ş. ve A.H.’nin, yaşıtı olan kızlarla dini nikâhlı oldukları öğrenildi.

50 MAĞDURUN İFADESİ ALINMIŞTI

2017 yılında 5 ayda yaşları 18’in altında 39’u Suriyeli, 115 çocuğun hamile olduğunun saptanmasına ve durumun polise bildirilmemesi iddialarına ilişkin, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık, pedagog eşliğinde 50 mağdur ile 20 şüphelinin ifadesine başvurmuştu. Hamile çocukların durumunu yetkililere bildirmeyen 2 sosyal hizmetler görevlisi de daha önce savcılığa ifade vermişti.

ÇOCUKLARA CEZA İNDİRİMİ UYGULANIYOR

Türk hukuk sisteminde, 12 yaşından küçük çocukların ceza ehliyeti ve sorumluluğu bulunmazken, 12-15 yaş arasındaki çocukların cezai ehliyetleri ve uygulanacak tutuklama ve benzeri tedbirler birtakım kriterlere bağlı. 12-15 yaş grubunda olan, işlediği suç olan fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını “algılama” veya davranışlarını “yönlendirme” yeteneğinin gelişmiş olduğu “kusur yeteneğine ilişkin rapor” ve “sosyal inceleme raporu” ile tespit edilen çocukların cezai sorumluğu bulunuyor.

Bu yaş grubundaki çocuklara, işlenen suçun cezasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olması durumunda 12 yıldan 15 yıla, müebbet hapis cezası yerine 9 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Diğer cezaların ise yarısı indiriliyor. Ancak her fiil için verilecek hapis cezası 7 yıldan fazla olamıyor. 15 yaşını doldurmuş, 18’ini doldurmamış çocukların cezai ehliyeti tam. Ancak verilen ceza üzerinden yaş küçüklüğü nedeniyle ceza indirimi yapılıyor.

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