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115 yaşındaki Mehmet dede 3 Osmanlı Padişahı, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan, 1 Başkan gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 14:43 | Son Güncelleme

1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'na tanıklık eden 115 yaşındaki Mehmet Dede, 6 çocuğundan 150 torun sahibi...

115 yaşındaki Mehmet dede 3 Osmanlı Padişahı, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan, 1 Başkan gördü

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Giresun’da dünyaya gözlerini açan Mehmet Bayram, çocuğunun iddiasına göre, 115 yılık hayatı boyunca 3 Osmanlı padişahı, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başkanını gördü.

1.Dünya Savaşı, 2.Dünya Savaşı, Balkan Savaşları ile Kurtuluş Savaşı'na tanıklık eden Mehmet Dede, 6 çocuğundan 150 torun sahibi olduğu ifade edildi. Türkiye’de en uzun yaşayan iller arasında gösterilen Giresun’da 115 yaşındaki Mehmet Aydoğdu, TUİK verilerini doğruladı.

'AKLINA GELİP ANLATIYOR'

Giresun’un ve hatta Türkiye’nin en yaşlıları arasında yer alan Mehmet Aydoğdu’nun yaşlılığa bağlı olarak duyma ve unutkanlıktan başka bir rahatsızlığının bulunmadığını belirten 70 yaşındaki oğlu Salih Aydoğdu, “Babam Mehmet Aydoğdu, yeni kimlik çıktığında 1922 doğumlu olarak yazılmış. Ancak bu kimliğini çıkartırken 19-20’li yaşlardaymış dolayısıyla bugün tahmini olarak 115 yaşından aşağı olmadığını biliyoruz. Bize daha önce Atatürk’ün Giresun’a gelişini, Osmanlı’daki Meşrutiyet Dönemini, birinci ve ikinci dünya savaşlarında duyduklarını birkaç yıl öncesine kadar anlatıyordu şimdi ise duymakta zorlanıyor ve artık unutkanlık başladı. Bazen aklına gelip anlatıyor bazen ise hiçbir şey hatırlamıyor” dedi.

TORUNUN TORUNUNU GÖRDÜ

Mehmet dedenin 6 çocuğundan yaklaşı 150 torun sahibi olduğunu anlatan gelini Refika Aydoğdu ise “Kayınbabamın 6 çocuğundan 150'ye yakın torunu var. Hatta torununun torununun torununu gördü. Şuanda 30 kadar torunundan, 80 torununun torunu, 40 kadar da torununun torununu torunu var. Tek rahatsızlığı yaşlılığa bağlı hastalıkları var. O da duymuyor ve unutkanlıklar başladı. Bir de artık yürümekte zorlanıyor. Bir tekerlekli arabası olsa onunla kapıda dolaştırabiliriz fakat şuan alamadığımız için sadece evde bakabiliyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA)


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yazık o kadar cocugu o kadar torunu var tekerlekli sandalye alamıyorlar yuhhhh
150 KİŞİ TOPLANIP BİR SANDALYE ALAMADINIZMI YAZIKLAR OLSUN HEMMEN DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPIN
Atatürk'ü anlattırsalar ya bol bol :))
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