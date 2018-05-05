116 okul takımı şampiyonluk için 'hamle' yapıyor

KÜTAHYA (AA) – MUHARREM CİN - Türkiye İş Bankası’nın desteği, Türkiye Satranç Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğü’nün iş birliği ile düzenlenen “2018 Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği” müsabakaları devam ediyor.
Kütahya’da düzenlenen okulların final yarışında; İstanbul, Şırnak, Yalova, Gaziantep, Bingöl, Balıkesir, Trabzon, Ağrı, Siirt ve Mersin gibi ülkenin dört bir yanından, 48 ilin 116 okul takımında yer alan 593 öğrenci şampiyonluk için mücadele veriyor.
İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005 yılı sonundan bu yana Türkiye Satranç Federasyonu’nun ana sponsoru olduklarını hatırlatarak, “İş birliğimizin 13. yılındayız. Satrancın ülkemizde yaygın, kitlesel ve kolay erişilebilir bir spora dönüşmesi hedefiyle yola çıktık. Bu iş birliği ile satrancın çocuklar arasında yaygınlaşmasını, satranç eğitimi konusunda yaşanan eksikliklerin giderilmesini, bu alanda yetenekli daha çok çocuğa ulaşılmasını ve ülke olarak uluslararası alanda daha fazla başarıya imza atılmasını hedefliyoruz” dedi.
Çocuk ve gençlerin zihinsel gelişimlerine katkıda bulunan satranç sporunun yaygınlaşması için ülke çapında satranç sınıfları açmaya devam ettiklerinin altını çizen Yumuşaker, bu kapsamda, sponsorluğun başlangıcından bugüne kadar devlet ilkokul ve ortaokullarında 20 binin üzerinde satranç sınıfı açtıklarını söyledi. Son yıllarda en fazla lisanslı oyuncuya sahip spor dalı haline gelen satrançta Türkiye’nin önemli başarılara imza attığını ve bu alanda dünyanın en güçlü 5 ülkesi arasına girdiğini belirten Yumuşaker, satranca verdikleri desteği önümüzdeki dönemde de sürdüreceklerini vurguladı.
- "Satranç öz güvenimi artırdı"
Turnuvaya Bingöl Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu’ndan katılan 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Muhammed Yusuf Aday, satrancı ilk kez ilkokul 2. sınıfta öğrendiğini anlatarak, "Arkadaşlarımızla kendi aramızda yaptığımız yarışmada kazandığım top, satrançta elde ettiğim ilk bireysel ödül oldu. 4. sınıfta iken Bingöl il genelinde düzenlenen yarışmada üçüncü oldum. Ayrıca takım olarak Bingöl’de birinci ve ikincilik ödüllerimiz var. İl geneli ve bölgesel başarılarımız sonrasında geldiğimiz Kütahya'da satranç ile ilgili farklı deneyim yaşarken, ayrıca yarışmaya katılan diğer arkadaşlarla da güzel diyaloglar geliştirme imkânı bulduk” diye konuştu.
Aynı okuldan finalde yarışan Muhammed İrfan Çetkin de ilkokul birinci sınıftan bu yana satranç oynadığını ve kendisini geliştirdiğini belirterek, “Keyif alarak oynadığım satranç sayesinde öz güvenim arttı, çevrem ve arkadaşlık ilişkilerim gelişti. Derslerime de büyük katkı sağlayan satranç ile ilgilenmeye başladığımdan bu yana okulda daha başarılı olduğumu düşünüyorum. Satrançtaki hedefim, milli takıma girip dünya şampiyonu olmak” yorumunu yaptı.
- "Akademik başarıyı artırıyor"
Sultan Abdülhamit Han Ortaokulu Antrenörü İsmail Hakkı Önal da satrancın öğrencilere disiplin, planlama yeteneği kazandırdığını, derslere daha fazla ilgi göstermelerini sağladığını ve akademik başarıyı artırdığını vurguladı. Çocukların ufkunun satranç sayesinde genişlediğini ifade eden Önal, şöyle konuştu:
“Birçoğu satranç sayesinde ilk kez yaşadıkları ilçelerden, illerden çıkıp yeni yerler görüyorlar. Bu turnuvalar vesilesiyle farklı kentler ve kültürler tanıyorlar. Bu da onların gelişimine katkıda bulunuyor. Burada büyük bir organizasyonun parçası olmaları, ayrıca çocuklarımıza farklı bir deneyim de kazandırıyor. Yeni arkadaşlar, yeni bir çevre ediniyorlar. Öz güvenleri artıyor. Başarılı arkadaşlarını görüp, kendilerine yeni hedefler belirliyorlar. Öğrenciler satranç ile okula karşı olumlu bir tutum kazanıyor. Özellikle dikkat dağınıklığı olan öğrenciler, satranç sayesinde bu problemlerini yenebiliyorlar. Satranç çok önemli bir sosyal öğrenme alanı.”
“2018 Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği” mahalli yarışmaları 81 ilde düzenlendi. Grup yarışmaları, 28– 31 Mart 2018'de Adana, Elazığ, Kırıkkale, Manisa, Tekirdağ ve Trabzon'da gerçekleştirildi. Küçükler, yıldızlar ve gençlerde genel ve kız kategorilerinde düzenlenen final yarışında öğrenciler, okullarını zirveye taşımak için yarışıyor.
GENAR Müdürü Mustafa Şen: Politik uzay-zaman Erdoğan tarafından bükülmüştür
Müthiş iddia: Abdullah Gül halâ oyunun içinde!
'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı
Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!
Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular
PKK'lı teröristler tehdit etti: Sivil - asker ayırmadan hedef alacağız
Selahattin Demirtaş'ın daha önce görülmeyen 3 fotoğrafı yayınlandı
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
Olmaz dediler oldu: Xiaomi artık en iyilerden biri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum