117 yıl önce Kastamonu’da yazılan kitap, Kerkük’ten geri getirildi

117 yıl önce Kerküklü bir subay tarafından Kastamonu’da yazılan ve İstanbul’da basılan Mecmuam kitabı, Kastamonu’ya geri getirilerek Vali Yaşar Karadeniz’e teslim edildi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Avrasya Yazarlar Birliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) katkılarıyla 9. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi Kastamonu’da gerçekleştirildi. Şehit Şerife Bacı Öğretmenevinde düzenlenen 9. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresinde, Irak’tan Kastamonu’ya gelen heyet tarafından Vali Yaşar Karadeniz’e Mecmuam isimli bir kitap hediye edildi. Kerküklü subay Ahmed Ziyaeddin tarafından 1901 yılında Kastamonu’da Osmanlıca yazılan Mecmuam isimli kitap, o dönemde matbaa olmadığı için İstanbul’da basılarak dağıtılmıştı. Aradan geçen süre zarfında kitabın bir nüshası, Irak’tan gelen heyet tarafından Vali Yaşar Karadeniz’e hediye edildi.

Kitabı teslim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Irak-Bağdat Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Şair-Yazar Dr. Mehmet Ömer Kazancı, “Kastamonu’yu çoktan hasretle hatırlıyoruz. Buraya keşke daha önceden gelebilseydik. Çünkü Türkmen yazarların birçoğu Kastamonu’da yaşamış. Burada eserler bırakmıştır. Bugünde o önemli eserlerden bir tanesini Sayın Valimize takdim ettik. Mecmuam adında bir eseri Valimize verdik. Kerküklü Ahmet Ziyaeddin tarafından bu eser yazılmıştır. Ahmed Ziyaeddin, Kerkük’ten gelip burada Osmanlı Devletine hizmet vermiştir. Bir subay olarak, bir eğitimci olarak askeri okullarda eğitimler vermiştir" dedi.

Yazar hakkında bilgi veren Kazancı, "Tabii ki birçok esere imza atmıştır. Bunların arasında Fenn-i Defteri adından bir kitabı vardır. Ayrıca bir diğer eseri de Vesilet ün-Necat adındadır. Osmanlı döneminde 8-9 defa bu eseri basılmıştır ve çeşitli askeri okullarda ilmihal kitabı olarak okutulmuştur. Ama bunların arasında en önemli eseri bugün vali beye takdim ettiğimiz Mecmuam eseridir. Bu bir lügat kitabıdır. Osmanlıca da ne kadar yanlışlık varsa yani dil yanlışlıkları, sesleniş bakımından, telaffuz bakımından, ister yazılış ister imla bakımından, ister yapım bakımından, tabir bakımından ne kadar yanlışlıklar varsa bunların incelemiştir ve Mecmuam ismindeki kitabından toplamıştır. Ayrıca bunlarında doğrularını tespit etmiştir. Bu kitabı 1901’te yazmıştır. Bu kitap 1901’de basılmıştır. Tabii Kastamonu’da basılmamıştır. Sadece Kastamonu’da bu kitap yazılmıştır. Çünkü o dönemde Kastamonu’da basılış imkanları ne yazık ki yoktu. İstanbul’da kitap basılmıştır ve ondan sonra dağıtmıştır” dedi.

Kitabın, Kastamonu’da 1901 yılında Kerküklü Ahmet Ziyaeddin tarafından yazıldığını belirten Dr. Kazancı, “Burada harp vermiştir hatta burada vefat etmiştir. Bizlerde, bugün Kastamonu’ya gelerek bu kitabi bir hatıra olarak Kastamonulu soydaşlarımıza takdim etmek için sayın valimize teslim ettik. Bundan da onur duyuyoruz. Bu kitabın, bu eserlerin Kastamonu ile Kerkük arasında şimdi değil çok eskiden ilişkileri olduğunu, muhabbet köprülerinin kurulmuş olduğunu burada göstermek için bu kitabi sayın valimize takdim etmiş bulunuyoruz” diye konuştu.