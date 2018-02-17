12. Ankara Kitap Fuarı Açıldı

Ankara Kitap Fuarı, 12’nci kez kapılarını kitapseverlere açtı.

Eylül Fuarcılık tarafından Milli Eğitim Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve Avrasya Yazarlar Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen 12. Ankara Kitap Fuarı ATO Congresium’da törenle açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, açılış töreninde yaptığı konuşmada, onur yazarı olarak katılan Atilla Dorsay’ı ve fuara katkı verenleri tebrik etti. "Ankara’ya her şey çok yakışıyor ama Ankara’ya en çok kitap yakışıyor" diyen Yayman, başkentlileri kitapla buluşturdukları için Eylül Fuarcılık’a da teşekkürlerini iletti.

Yayman, Türkiye’nin okuması, yazması, kitapları, yayınları ve okuyucularıyla iyi bir noktada olduğunu dile getirerek, "Fuar alanları tıklım tıklım dolu. Bu manzara bize şunu gösteriyor, Türkler okuyor ve okumaya devam edecek. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Atilla Dorsay ise 2014 yılında sinemanın 100’üncü yılı kutlandığında Tüyap’ta onur konuğu seçildiğini hatırlatarak, 4 yıl sonra Ankara Kitap Fuarı’nda da onur konuğu seçilmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türk halkının okumayı sevmemekle suçlandığına dikkati çeken Dorsay, "Okumayı sevmez" denilen Türk halkının çok büyük yazarlar çıkardığını ve kitapların ilk basımlarının çok yüksek sayılarda yapıldığını anımsattı.

Eylül Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır’ın da 12 yıl önce başladıkları fuar yolculuğunu anlattığı açılış töreninde Avrasya Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Ömeroğlu da "12. Kitap Düğünü" olarak nitelendirdiği fuarın, şölen havasında geçtiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından fuara katılan Ankaralı sanatçılara plaket takdim edildi ve açılış kurdelesi kesildi.

ATO Congresium’da 300’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda 10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu binden fazla etkinlik gerçekleştirilecek.

Fuar, 25 Şubat’a kadar 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.