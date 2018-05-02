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 "12. DOĞU'DAN İSTANBUL'A KADIN ELİ SERGİSİ" AÇILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 13:13 | Son Güncelleme

  *9 ilden ve 45 kadın merkezinden gelen kadınların el emeği ürünlerinin bulunduğu serginin açılışını İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İBB Başkanı Başkanı Mevlüt Uysal yaptı.

*9 ilden ve 45 kadın merkezinden gelen kadınların el emeği ürünlerinin bulunduğu serginin açılışını İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İBB Başkanı Başkanı Mevlüt Uysal yaptı.

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Alişan KOYUNCU-İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM)'nin düzenlediği “12. Doğu'dan İstanbul'a Kadın Eli Sergisi", Sultanahmet Meydanı'nda açıldı.
9 ilden ve 45 kadın merkezinden gelen kadınların el emeği ürünlerinin bulunduğu serginin açılış törenine İstanbul Valisi Vasip Şahin ve eşi Şeyma Şahin, İBB Başkanı Başkanı Mevlüt Uysal ve eşi Hatice Uysal, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz ile çok sayıda davetli katıldı.
Açılış öncesi bir konuşma yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Bugün burada bu medeniyetin bir izdüşümü olarak kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini biraz sonra hep birlikte ziyaret edeceğiz. ÇATOM, GAP bölgesel kalkınma planının bünyesinde oluşturulan ve özellikle evinde oturan, eğitim noktasında bulamadığı imkanlar nedeniyle ya da başka sebeplerle belli seviyenin üstüne çıkmamış, eğitim imkanı bulamamış hanımlarımızın kendine olan güvenini artırma, o özgüvenini yerine getirme ve iş gücüne katılım noktasında da onları cesaretlendirme fonksiyonu ifa ediyor" dedi.

"TOPLUMUN YÜZDE 75'İNİN ÜRETİME KATILMASI LAZIM"
Vali Şahin, Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için istihdamın artırılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:
"Bugün Türkiye 500 milyar dolarlık ihracat hedefine doğru, milli gelirini 2023'te 25 bin doların üzerine çıkarma hedefine doğru yürüyor. Ama bunu yaparken sadece belli bir kesimin iş gücüne katılması yetmiyor artık. Erkeklerimizin yanında kadınlarımızın da iş gücüne, üretime, o süreçlere katılımı elzem hale geldi. Çünkü en az toplumun yüzde 70-75'inin istihdama, üretime katılması lazım ki biz 25 bin doların üzerine çıkalım. Bu sadece üretim sayısı itibarıyla değil bu üretimin niteliğinin, kalitesinin de artırılması, özellikle ihraç edilecek malların niteliğinin, niceliğinden daha fazla artırılarak katma değerin sağlanması bakımından çok önemli. Dolayısıyla her bir bireyimizin, ferdimizin -erkek olsun, kadın olsun- daha nitelikli, becerili, maharetli olması lazım. Bunun da yolu bu tür kurslardan, eğitimlerden ve donanım imkanı sağlanan müesseselerden geçiyor."

UYSAL: SERGİ RAMAZAN BOYUNCA DEVAM EDECEK
İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise Sultanahmet Meydanı'ndaki sergi için emeği geçenlere teşekkür ederek, serginin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini söyledi. Konuşmaların sonrasında kadınlar, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve eşi Şeyma Şahin ile İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve eşi Hatice Uysal'a kendi ürettikleri ürünlerinden hediye takdim etti.

Görüntü Dökümü:
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-İstanbul Valisi Vasip Şahin'in konuşması
-İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın konuşması
-Sergi alanındaki stantlardan detaylar

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