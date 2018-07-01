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12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 21:12 | Son Güncelleme

12 Haziran'da yaşanan silah kazası sonucu yaralanan bir askerimiz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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