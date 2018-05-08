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12 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyonu: Çok sayıda gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 17:30 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Batman merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

12 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

18 GÖZALTI

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Batman'ın da bulunduğu 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

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hergünde olmaz be ,yuh be
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