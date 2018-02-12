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12'nci kattan düşen kardeşini kollarını açarak yakaladı! Ama bakın ne oldu...

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 14:24 | Son Güncelleme

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaatın 12. katından düşen işçi ile onu zeminde tutmaya çalışan ağabeyi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki inşaatta Ali Faraşoğlu, aynı binada birlikte çalıştığı kardeşi Yunus Emre Faraşoğlu'nun dengesini kaybederek 12. kattan düştüğünü fark etti.

Yunus Emre Faraşoğlu, zeminde kollarını açarak kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üstüne düştü.

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Ağır yaralanan Yunus Emre Faraşoğlu ile bacakları kırılan ağabeyi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma kapsamında inşaatın müteahhidinin gözaltına alındığı öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
adana Seyhan Ali Faraşoğlu Yunus Emre Faraşoğlu

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
İnşallah her ikisi de sağlığına kavuşur. kardeş olmak böyle bir şey. Çok etkilendim.
@alakar ben de okurken çok duygulandım... inşallah ikisi de hayati tehlikeyi atlatıp hayatlarına devam ederler.. böyle insanlar yaşamalı...
çokçok geçmiş olsun inş en kısa amanda sağlıklarına dönerler ALLAH sizinle olsun
İkisi de ölebilirdi ama kardeşlik bunu düşündürtmeyecek bir şey.
helal olsun ne diyeyim allahım şifa verir inşallah.
kardeş candır
Cenab-ı Hak CC.her iki yaralıya da şifalar ihsan etsin. Gözlerim yaşardı ne güzel karındaşlık.HAKİKİSİ OLMALIDIR.
mütehit mi itmiş yahu içine edeyim kanunların
helal olsun kardeşlik duygusu böyle bişey işte hemde en kuvvetlisi ne şanslı adammış ki böyle bi kardeşi var inşallah sağlığına kavuşur
allah acil şifalar versin inşallah bu yürekli kardeşlerime
iş işten geçtikten sonra göz altına alsen ne almasan ne 2 güne kalmaz çıkar aynen kaldığı yerden devam eder olan 2 garibana olur
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