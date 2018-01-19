12 saat sonra ikna olup, çıktığı inşaatın tepesinden indi

Yaşar ANTERBODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir turistik tesis inşaatında çalışan ve taşeron firmadan 3 aydır maaşlarını alamadıklarını ileri süren işçilerden 46 yaşındaki N.İ. (Nevzat İppaş) binanın beşinci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Jandarmaya 12 saat süreyle direnen N.İ., alacaklarını otel yetkililerinin ödeme sözü vermesi üzerine ikna olup, binanın tepesinden indi.Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki 1200 yataklı bir turistik tesis inşaatında çalışan ve taşeron firmadan 3 aydır maaşlarını alamadıklarını ileri süren 104 işçi binanın önünde eyleme başladı. İşçilerden N.İ., bugün saat 03.00 sıralarında çalıştığı 5 katlı otel inşaatının tepesine çıkıp, 8 çocuğum var. 1'i hastanede, 1'i de askerde, 3 aydır beş kuruş para gönderemedim. Paramızı vereceklerini söyleyenler ise kaçtı. Zaten ölmüşüm ben. Buradan atlasam ne kaybederim ki Yaşamanın anlamı kalmadı. Eşim, çocuklarım evde açlıktan ben burada intihar ederek öleceğim. Ailemin yüzüne bakamaz oldum. Biz bu acıları çekerken bize emeğimizin karşılığını vermesi gerekenler ortalıkta yok diye bağırmaya başladı.Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen olursa atlarım diyerek kimseyi yanına yaklaştırmayan N.İ., maaşlarını almadan inmeyeceğini söyleyerek, jandamaya direndi. Zaman zaman binadan sarkan N.İ., yürekleri ağza getirdi. N.İ.'yi arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Maaşların ödeneceğine dair söz alan N.İ., saat 15.00 sıralarında arkadaşlarının alkışları arasında binadan inerek, eylemine son verdi.İşçiler adına açıklama yapan evli ve 2 çocuk babası, alçı dekorasyon ustası 34 yaşındaki Şahin Ak, Sadece N.İ.'nin değil hepimizin psikolojisi bozuldu. Bize maaşlarımızı ödemeyen taşeron firma yetkilisi 700 bin TL ile kayıplara karıştı. Hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Her birimizin ortalama 8 ila 10 bin lira arasında maaş alacağı var. Arkadaşımız N.İ. tansiyon hastası. Saatlerdir binanın tepesinde soğukta, aç olarak bekliyor. Ne yazık ki yanına yaklaşamıyoruz. Sorumlu firma yetkilileri sürekli olarak bize 'Paranız ödenecek' dedi ama bir sonuç alamadık. Sorun çözülene kadar bizler aç mı kalacağız dedi.ALACAKLARINI OTEL YETKİLİLERİ ÖDEYECEKTuristik tesis inşatını yaptıran Serkoç Otelcilik Turizm İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi adına konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Lujo Hotel Genel Müdürü Önder Körük, Şirketimiz sözleşmeli olarak birçok taşeron firma ile çalışmaktadır. Sıva işleri ile ilgili olarak V.A.'ya (Vural Ateş) ait şahıs şirketi ile çalışılmış ve 300 bin TL'lik ödeme geçen 12 Ocak'ta hesabına yapılmıştır. Taşeron tarafından mağdur bırakılan işçilere ödenmeyen resmi alacaklar Lujo Hotel tarafından karşılanacaktır denildi.