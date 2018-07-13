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12 Temmuz Süper Loto sonuçları: 22 milyon sahipsiz kaldı, 9. kez devir! (MPİ Süper Loto sonucu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 07:12 | Son Güncelleme

Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi, dün akşam Süper Loto'nun 560. hafta çekilişini yaptı. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan Süper Loto sonuçları heyecanla bekleniyordu. Sekiz kez devreden Süper Loto'da ikramiye 22 milyon lirayı bulmuştu. Binlerce kişinin hayalini süsleyen Süper Loto ikramiyesi yine sahipsiz kaldı. Altı bilen olmadığı için Süper Loto 9. kez devretti. 12 Temmuz Süper Loto çekilişi sonuçları detayları ile haberimizde.

12 Temmuz Süper Loto sonuçları: 22 milyon sahipsiz kaldı, 9. kez devir! (MPİ Süper Loto sonucu)

12 Temmuz Süper Loto sonuçları oynayanları hayalkırıklığına uğrattı. Sekiz haftadır devreden Süper Loto'da ikramiyenin 22 milyon lirayı bulacak olması oynayanları daha da heyecanlandırmıştı. Milli Piyango İdaresi, saatler 21.15'i gösterdiği vakit 1-54 sayılarını içeren küreyi çalıştırdılar. Canlı yayında ve noterin huzurunda, Ankara Balgat'ta yapılan Süper Loto çekilişinde haftanın şans getirecek altı sayısı belirlendi. Fakat 560. hafta Süper Loto kuponlarından bu sayıları doğru tahmin eden yine olmadı. Böylece Süper Loto 9. kez devir etti. Devir eden ikramiye miktarı ise 22 milyon 413 bin lira idi. Haftaya 27 milyon lirayı bulması beklenen Süper Loto ikramiyesini kazanan çıkacak mı? İşte Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve çekilişin tüm detayları...

12 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO 560. HAFTANIN SAYILARI: 04 - 12 - 16 - 30 - 38 - 48

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6'ncı kez 6 bilen çıkmayınca, 22 milyon 413 bin 941 lira 48 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 129 kişi 9 bin 285 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 650 kişi 168 lira 70'er kuruş, 3 bilen 152 bin 893 kişi 14 lira 50'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 705 bin 384 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 3 milyon 393 bin 497 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 901 bin 166 lira 44 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

SÜPER LOTO'DA İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ NASIL, NEREDEN YAPILIYOR?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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