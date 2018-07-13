12 Temmuz Süper Loto sonuçları: 22 milyon sahipsiz kaldı, 9. kez devir! (MPİ Süper Loto sonucu)

12 Temmuz Süper Loto sonuçları oynayanları hayalkırıklığına uğrattı. Sekiz haftadır devreden Süper Loto'da ikramiyenin 22 milyon lirayı bulacak olması oynayanları daha da heyecanlandırmıştı. Milli Piyango İdaresi, saatler 21.15'i gösterdiği vakit 1-54 sayılarını içeren küreyi çalıştırdılar. Canlı yayında ve noterin huzurunda, Ankara Balgat'ta yapılan Süper Loto çekilişinde haftanın şans getirecek altı sayısı belirlendi. Fakat 560. hafta Süper Loto kuponlarından bu sayıları doğru tahmin eden yine olmadı. Böylece Süper Loto 9. kez devir etti. Devir eden ikramiye miktarı ise 22 milyon 413 bin lira idi. Haftaya 27 milyon lirayı bulması beklenen Süper Loto ikramiyesini kazanan çıkacak mı? İşte Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve çekilişin tüm detayları...

12 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO 560. HAFTANIN SAYILARI: 04 - 12 - 16 - 30 - 38 - 48

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6'ncı kez 6 bilen çıkmayınca, 22 milyon 413 bin 941 lira 48 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 129 kişi 9 bin 285 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 650 kişi 168 lira 70'er kuruş, 3 bilen 152 bin 893 kişi 14 lira 50'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.