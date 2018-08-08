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1.2 tonluk kurbanlık boğa 'Paşa', 17 bin TL'ye satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 13:09 | Son Güncelleme

 ÇORUM'da kurban pazarına getirilen 1 ton 200 kiloluk 'Paşa' isimli boğa, 17 bin liraya alıcı buldu.

1.2 tonluk kurbanlık boğa 'Paşa', 17 bin TL'ye satıldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da kurban pazarına getirilen 1 ton 200 kiloluk 'Paşa' isimli boğa, 17 bin liraya alıcı buldu.
Kurban Bayramı öncesi Çorum kent merkezinde kurban pazarları kuruldu. Besiciler de kurbanlık hayvanları pazara getirerek satışa başladı. Pazarda en büyük ilgiyi ise 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki 'Paşa' adlı simental cinsi boğa çekti. 'Paşa' pazara getirilmesinden kısa bir süre sonra bir vatandaş tarafından 17 bin TL'ye satın alındı. Besici Faruk Öz, iki senedir 'Paşa'yı kendi hazırladığı arpa ve yem ile özel olarak beslediğini belirterek, "Bir çocuğa bakar gibi ona kendim baktım. Şu an 1 ton 200 kilogram ağırlığına erişti. 'Paşa'yı pazarlık usulü ile 17 bin liraya el sıkışıp sattık" dedi.
Öte yandan, bayram yaklaşırken, kurban pazarında satışlarda hareketlilik yaşanmaya başladı. Kurbanlık satışı yapan besici Hüseyin Kendirci, "Küçükbaş hayvanların fiyatı bin liradan başlıyor, 3 bin liraya kadar çıkıyor. Büyükbaş hayvanlarda ise fiyatlar değişiyor. 5 bin ile 20 bin lira arasında fiyat veriliyor" diye konuştu.

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1.2 tonluk kurbanlık boğa 'Paşa', 17 bin TL'ye satıldı1.2 tonluk kurbanlık boğa 'Paşa', 17 bin TL'ye satıldı1.2 tonluk kurbanlık boğa 'Paşa', 17 bin TL'ye satıldı1.2 tonluk kurbanlık boğa 'Paşa', 17 bin TL'ye satıldı

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