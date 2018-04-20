12 ülkeden gelen 80 yetim çocuk, barış güvercini uçurdu

İSTANBUL (AA) - Sultangazi Belediyesi ve İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Yetim Buluşması'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye'ye gelen 12 ülkeden 80 yetim çocuk, barış güvercinleri uçurdu.
Belediyenin nikah salonunda yapılan kutlamaya, Türkiye, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kırgızistan, Afganistan, Azerbaycan, Doğu Türkistan, Lübnan, Suriye, Filistin, Makedonya ve Burkina Faso'dan yetimler katıldı.
Barış güvercinlerinin uçurulduğu program, Sultangazi Kent Ormanı, Miniatürk ve Boğaz turu gibi kültürel gezilerle bir hafta devam edecek.
Sultangazi Şehir Ormanı'na ağaç dikecek çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi kutlamalarına da katılacak.
- "Kardeşliği pekiştirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız"
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, programda yaptığı konuşmada, 4. Uluslararası Yetim Buluşması'nın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan çocuk bayramının sevincini paylaşmak için dünyanın farklı coğrafyalarından gelen yetim çocukların Sultangazi'de ağırlandığını söyledi.
Çocukların bir hafta süresince farklı etkinliklerle İstanbul'u tanıma fırsatı yakalayacaklarını dile getiren Altunay, "Belki ülkelerinize döndükten sonra, Türk kardeşlerinizle telefonlaşacak ve mektuplaşacaksınız. Aslında bugün burada güzel bir kardeşliği de pekiştirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz, yaşayacağız." ifadelerini kullandı.
- "Yetim gülerse dünya güler"
İHH Sorumlusu Reşat Başer de Filistin ve Lübnan mülteci kampından gelen yetim çocukların programda katıldıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Kardeş diyarımız Azerbaycan'dan, Doğu Türkistan'dan, Afganistan'dan çocuklarımız ve Aliya İzzetbegoviç'in torunları aramızdalar. Yeryüzünün tebessüm eden yüzleri burada, ben belediyemize ve ülkemizin her köşesinde bu güzellikleri ayakta tutmaya çalışan herkesten şunu istirham ediyorum, istismara uğrayan çocukların elinden tutun çünkü onların elinden tutulmasına ve tebessüm etmeye ihtiyaçları var. Biz de diyoruz ki yetim gülerse dünya güler, yetim ve dünya güldüğü zaman da insanlık aleminin yüzü güler."
AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Dursun da çocuklar büyüyünce dünyanın büyüdüğünü dile getirerek, "12 ülkeden 80 yetim çocuğumuz burada bizimle beraberler. İHH'nın yaptığı programlar sadece bununla sınırlı değil, dünyanın pek çok kesiminde yetimlere yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Şu anda Reyhanlı'da, Alile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yaklaşık bin yetime ev sahipliği yapıyor. Bütün bu çalışmalarından dolayı her birini canı gönülden tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.
MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel ise dünya genelinden tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anarak, şunları kaydetti:
"23 Nisan, sadece Türkiye'de olan bir bayramdır. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu zamanları yaşıyoruz ve bu birliktelik çocuklarımızdan başlıyor çünkü geleceğimizin büyükleri, gençleri sizlersiniz kıymetli çocuklarımız. Dünyanın pek çok yerinden gelen çocuklarımız aramızda, inşallah güzel günler bizi bekliyor."
Konuşmaların ardından yetim çocuklar, alana çıkarak barış güvercinlerini uçurdu. Çeşitli ikram ve hediyelerin dağıtıldığı program, çocuklara yönelik gerçekleştirilen eğlencelerden sonra sona erdi.
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