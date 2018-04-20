12 ülkeden gelen 80 yetim çocuk, barış güvercini uçurdu

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, programda yaptığı konuşmada, 4. Uluslararası Yetim Buluşması'nın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan çocuk bayramının sevincini paylaşmak için dünyanın farklı coğrafyalarından gelen yetim çocukların Sultangazi'de ağırlandığını söyledi.

Barış güvercinlerinin uçurulduğu program, Sultangazi Kent Ormanı, Miniatürk ve Boğaz turu gibi kültürel gezilerle bir hafta devam edecek.

Çocukların bir hafta süresince farklı etkinliklerle İstanbul'u tanıma fırsatı yakalayacaklarını dile getiren Altunay, "Belki ülkelerinize döndükten sonra, Türk kardeşlerinizle telefonlaşacak ve mektuplaşacaksınız. Aslında bugün burada güzel bir kardeşliği de pekiştirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz, yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Yetim gülerse dünya güler"

İHH Sorumlusu Reşat Başer de Filistin ve Lübnan mülteci kampından gelen yetim çocukların programda katıldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kardeş diyarımız Azerbaycan'dan, Doğu Türkistan'dan, Afganistan'dan çocuklarımız ve Aliya İzzetbegoviç'in torunları aramızdalar. Yeryüzünün tebessüm eden yüzleri burada, ben belediyemize ve ülkemizin her köşesinde bu güzellikleri ayakta tutmaya çalışan herkesten şunu istirham ediyorum, istismara uğrayan çocukların elinden tutun çünkü onların elinden tutulmasına ve tebessüm etmeye ihtiyaçları var. Biz de diyoruz ki yetim gülerse dünya güler, yetim ve dünya güldüğü zaman da insanlık aleminin yüzü güler."