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12. Uluslararası Anamur Kültür ve Muz Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 21:38 | Son Güncelleme

Mersin'in Anamur ilçesinde belediye tarafından düzenlenen festival, düzenlenen yürüyüşle başladı - Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe: "Tarım alanlarını koruyarak, çarpık yapılaşmayı önleyerek, turizmi geliştirmek ve pay almayı istiyoruz"

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, belediye tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Muz Festivali yürüyüşle başladı.

Anamur Otogarı'ndan eski meydana kadar yapılan yürüyüşe, Belediye Başkanı Mehmet Türe, KKTC Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile konuk ülkelerden gelen halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anamur Belediye Başkanı Türe, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen festivalde ilçenin ve başta muz olmak üzere tarım ürünlerinin tanıtımını yapmayı, yöre kültürünü yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Anamur'un, muz üretimiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan bir tarım kenti olmasının yanında Türkiye'nin en temiz denizine de sahip olduğunu belirten Türe, "Ayrıca tarihi evlere, Mamure Kalesi'ne, Anamurium Antik Kenti'ne sahip bir ilçeyiz. Tarım alanlarını koruyarak, çarpık yapılaşmayı önleyerek, turizmi geliştirmek ve pay almayı istiyoruz." dedi.

Festival kapsamında halk konserlerinin yanı sıra 17 ayrı yarışma düzenlendiğini de ifade eden Mehmet Türe, ayrıca kültür stantları ve ticari stantların da gezilebileceğini de belirtti.

Törende, Çatalköy Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekiplerinin sunduğu gösterilerin ardından yerel lezzetlerin ikramı yapıldı.

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Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe Anamur Kültür ve Muz Festivali

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