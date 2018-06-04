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12 yaşındaki Cemil, gölette boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 16:08 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Salıpazarı İlçesinde serinlemek için Terme Çayı'na giren Cemil Pala (12), boğularak can verdi.

Sait KUZU/SALIPZARI (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Salıpazarı İlçesinde serinlemek için Terme Çayı'na giren Cemil Pala (12), boğularak can verdi.

Olay Salıpazarı ilçesi Kalfalı Mahallesi'nde meydana geldi. Terme ilçesinde yaşayan Cemil Pala, 4 arkadaşı ile birlikte serinlemek için bisikletleri ile Salıpazarı ilçesinin Kalfalı Mahallesi'nden geçen Terme Çayı'na geldi. Suya giren 4 kişiden Cemil Pala, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının arama çabaları sonuç vermeyince, 112 aranarak, yardım istendi. Bölgeye gelen ekipler, hareketsiz halde sudan çıkardıkları Cemil Pala'yı Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bütün müdahalelere kurtarılamayan işitme engelli olduğu belirtilen Cemil Pala, hayatını kaybetti. Pala'nın cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştıma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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