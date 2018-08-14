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12 yaşındaki erkek çocuğunu ıssız alana götürüp... Mahalleli bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 13:38 | Son Güncelleme

Konya'da 12 yaşındaki erkek çocuğunu kamyonetine bindirip ıssız alana götüren M.Ş., çocuğun iç çamaşırını çıkarıp cinsel istismarda bulunmak isterken mahalleli tarafından suçüstü yakalandı

12 yaşındaki erkek çocuğunu ıssız alana götürüp... Mahalleli bastı

Olay, geçen pazar günü merkez Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ş., iddiaya göre, daha önce tanığı bir erkek çocuğu, kamyonetine bindirip eskiden köy statüsünde olan Tatköy Mahallesi'ndeki ıssız alana götürdü. M.Ş., burada iç çamaşırını çıkardığı çocuğa cinsel istismarda bulunmak isterken, mahalleli durumu fark etti.

DÖVDÜLER

Olay yerine koşan mahalleli, M.Ş.'yi tekme tokat dövdü, çocuğa zarar verip vermediğini sordu. M.Ş. çocuğa zarar vermediğini ileri sürüp, pişman olduğunu söyledi. Şüphelinin yakalanıp dövüldüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Polise teslim edilen M.Ş., gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya istismar

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Lamba partisi ve dindar olan konyayi öğrenmek için orda.görev yapmış bir ebe ile konuşun,insaliginizdan utanırsanz
gebermeli
arka kapıdan salar devlet
kolunu bacağını kesseydiniz yaa dövmek hediyedir bu kansızlara..
Insallah geberirsin pislik herif
FELÇ ETSEYDİNİZ...
Konyanin adınin bu tarz olaylarla anilmasi hic hos degil, koca bir sehrin imajini mahvediyorlar
Aldığı nefes haram
idam çıksın idam..direk asın yada hadım edip bırakın sokağa
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