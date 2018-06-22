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"12 yıldır oğlumun neden öldürüldüğünü düşünüyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 11:25 | Son Güncelleme

Adana'da 2006 yılında sulama kanalında elleri bağlı cesedi bulunan 12 yaşındaki Mehmet Ateş'in anne ve babası aradan geçen 12 yılda evlatlarının acısını unutamadı - Baba Mehmet Ateş: "Bütün araştırmalara rağmen şu ana kadar olay çözülemedi. Devlet büyüklerimizden bu cinayetin çözülmesi için yardım istiyorum. Daha önce vadettiğim 30 bin liralık ödül halen geçerlidir. Cinayeti işleyenleri bildirenlere bu ödülü vereceğim" - Anne Ateş: "Benim oğlumun ne suçu vardı? 12 yıl bunu kendime sormakla geçti. Her günüm oğlumun neden öldürüldüğünü düşünerek geçiyor. Tek isteğim bunu bilmek."

YUSUF KOYUN - Adana'da 2006 yılında kaybolduktan iki gün sonra sulama kanalında elleri bağlı cesedi bulunan 12 yaşındaki Mehmet Ateş'in anne ve babası 12 yıldır evlat acısıyla yaşıyor.

Adana'da 21 Haziran 2006'da babasının iş yerinden dondurma almak için bisikletle ayrıldıktan sonra kaybolan ve 2 günün ardından Devlet Su İşlerine ait (DSİ) ait sulama kanalında elleri iple bağlı, ağzında ise bez parçasıyla cesedi bulunan 12 yaşındaki Mehmet Ateş'in annesi Hülya (46) ve Babası İbrahim Ateş (56), evlatlarını öldüren kişinin bulunmasını bekliyor.

Çift, oğullarının ölüm yıl dönümünde mezarını ziyaret edip, katil ya da katillerin bulunması için gözyaşı dökerek dua etti.

Baba İbrahim Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acılarının hala taze olduğunu belirterek, olayın çözülmesine dair 12 yıldır umutlarını koruduklarını söyledi.

Failin bulunması için çok çaba harcadığını aktaran Ateş, şunları dile getirdi:

"Bundan 12 yıl önce oğlum iş yerimden bisikletle ayrılmış, daha sonra dönmeyince aramaya başlamıştık. İki günün sonunda oğlumu sulama kanalında eli kolu bağlı, ağzında bez tıkalı olarak bulduk. Katil ya da katillerin bulunması için yetkililerle görüştük. Ayrıca bir televizyon programına da çıktık. Bütün girişimlerimize ve yapılan araştırmalara rağmen şu ana kadar fail bulunamadı. Devlet büyüklerimizden bu cinayetin çözülmesi için yardım istiyorum. Daha önce vadettiğim 30 bin liralık ödül halen geçerlidir. Cinayeti işleyenleri bildirenlere bu ödülü vereceğim. Oğlumu öldürenin de vicdana gelip teslim olmasını diliyorum."

- "Her gün oğlumun neden öldürüldüğünü düşünüyorum"

Anne Hülya Ateş de oğlunun yaşıtlarının askerlik görevini yapıp döndüğünü, bazılarının nişanlanıp evlendiğini aktardı.

Büyük acılar yaşadıklarını anlatan Ateş, "Benim oğlumun ne suçu vardı? 12 yıl bunu kendime sormakla geçti. Her günüm oğlumun neden öldürüldüğünü düşünerek geçiyor. Tek isteğim bunu bilmek. Oğlumu öldüren ortaya çıkıp neden yaptığını açıklasın. Biz ailesi olarak yıllardır huzurlu değiliz. Eğer, bu olayı gören veya bununla ilgili bilgi sahibi olan varsa, kendisini bizim yerimize koyarak bildiklerini güvenlik güçlerine bildirsin." sözlerine yer verdi.

- Olay

Adana'da 23 Haziran 2006'da yapılan bir ihbar üzerine, Çamlıbel Mahallesi'ne giden güvenlik güçleri, DSİ'ye ait sulama kanalında elleri iple bağlı, ağzında ise bez parçası olan çocuk cesedi bulmuştu.

Yapılan araştırmada, çocuğun cesedi bulunmadan iki gün önce ailesinin emniyete kayıp bildiriminde bulunduğu belirlenmişti.

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