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12 yıllık tedavi sonrası dünyaya gelen kızlarını kazada kaybettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 15:09 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve 11 gündür hastanede tedavi altında olan Begüm Sevgi (3), yaşamını yitirdi.

12 yıllık tedavi sonrası dünyaya gelen kızlarını kazada kaybettiler

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve 11 gündür hastanede tedavi altında olan Begüm Sevgi (3), yaşamını yitirdi. Küçük kızın, Güler Sevgi ve Hüseyin Sevgi çiftinin 12 yıllık tedavi sonucu dünyaya gelen tek çocukları olduğu öğrenildi.
Geçen 16 Haziran'da, Ula'nın Karabörtlen Mahallesi'nde Hüseyin Sevgi (43) yönetimindeki 48 NR 078 plakalı otomobil, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, önce yol kenarındaki ağaca ardından da bir evin bahçe duvarına çarptı. Bahçe duvarını yıkarak durabilen otomobilin sürücüsü Hüseyin Sevgi ile araçta bulunan eşi Güler Sevgi (38), kızı Begüm Sevgi, Tura Tiriş (7), Berrak Selim Karataş (11) ve Beyzanur Karataş (6) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesinin ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 11 gündür yaşam mücadelesi veren yaralılardan küçük Begüm, dün yaşamını yitirdi. Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsinin tamamlanmasının ardından cenazesi ailesine teslim edilen minik Begüm, Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze töreninde MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde hemşire olarak görev yapan anne Güler Sevgi ve baba Hüseyin Sevgi'nin güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Anne Sevgi'nin 12 yıllık tedavi sonrası tek çocukları olan Begüm'ü tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirdiği öğrenildi.

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12 yıllık tedavi sonrası dünyaya gelen kızlarını kazada kaybettiler12 yıllık tedavi sonrası dünyaya gelen kızlarını kazada kaybettiler12 yıllık tedavi sonrası dünyaya gelen kızlarını kazada kaybettiler

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