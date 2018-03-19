120 Rus askeri Suriye savaşında hayatını kaybetti

Suriye’de 2015-2018 yılları arasında hayatını kaybeden Rus askerleri ve askeri personelin listesi açıklandı.
Rus medya kaynakları, 2015 - 2018 yılları içinde Suriye’de hayatını kaybeden Rus askerleri ve savaşta görevli olan Rus askeri personelin listesini açıkladı. Suriye’de hayatını kaybeden 120 kişinin isim listesi paylaşıldı. Listede hayatını kaybeden kişilerin resimleri, doğum ve ölüm yılları gibi verileri de paylaşıldı.
Ayrıca, İmparatorluk Rusya’sı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Rusya Federasyonu dönemlerinde çeşitli yerlerde gerçekleşmiş savaşlarda hayatını kaybetmiş Rus vatandaşlarının verileri de yer alıyor.
Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık
ABD'den Türkiye'ye Afrin çağrısı
ABD'li komutan, PKK'nın öldürdüğü Alluş'un cenazesinde
Vali Şahin açıkladı! 2 Nisan'a kadar sisteme dahil olmayan...
İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!
İstanbul'daki lüks sitede akılalmaz olay! Arabasını gören koştu ama...
Suudi Arabistan'dan tarihi karar! Kadınların 'çarşaf giyme' zorunluluğu kalkıyor
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Apple'ı kızdıran cihaz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum