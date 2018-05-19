120 ülkeden 400 öğrenci iftarda buluştu

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi, kentteki üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitimi alan 120 farklı ülkeden yaklaşık 400 öğrenciye iftar verdi.

​Medeniyetlerin Burçları Derneği ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından düzenlenen iftar programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Medeniyetlerin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, 5 yıldır yabancı öğrencilerle bir arada olduklarını söyledi. 120 ülkeden 400 öğrencinin iftar programında buluştuğunu vurgulayan Dursun, "Buraya gelen yabancı öğrencileri, kendi ülkelerinde hissettirmek istiyoruz. Bu sayede, hem Türk kültürünü hem de konukseverliğini hatırlatmak amacındayız" diye konuştu.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ise yüzlerce yabancı öğrenciyle aynı sofrada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İftar ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. İftar sonunda yabancı öğrenciler şiir dinletisi sundu.

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