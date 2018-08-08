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121 general ve amiralin atamaları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 05:11 | Son Güncelleme

Kuvvet komutanlıklarında yapılan görev değişikliklerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Kara Kuvvetleri Komutanlığında 74, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 22 olmak üzere toplamda 121 general ve amiralin yeni görev yeri belli oldu.

121 general ve amiralin atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kuvvet komutanlıklarında yapılan görev değişikliklerine ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. İHA'nın haberine göre Kara Kuvvetleri Komutanlığında 74, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 22 olmak üzere toplamda 121 general ve amiralin yeni görev yeri belli oldu.

ORG. TEMEL MEVCUT GÖREVİNE YENİDEN ATANDI

Kara Kuvvetleri Komutanlığında ataması yapılan isimler arasında 24 Haziran sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir konuşmasını alkışladığı gerekçesiyle CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin hedefi haline gelen ve apolet sökme polemiğinin odağı olan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel yer aldı. Yüksek Askeri Şura kararları ile orgeneralliğe terfi eden Temel, bulunduğu göreve yeniden atandı.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminin bastırılmasına önemli rol üstlenen Genelkurmay GNPP Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına getirildi.

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Resmi Gazete atama general amiral

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