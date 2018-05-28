128 yıl sonra yeniden bulunan 'bağ havacivası' bitkisi, kayıt altına alındı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da 128 yıl sonra Yuvacık köyü mevkiinde akademisyenler ve Milli Parklar görevlileri tarafından yeniden bulunan 'bağ havacivası' adlı bitki, kayıt altına alındı.

Dünyada sadece Amasya’da görülen 'bağ havacivası' bitkisinden (Alkanna Haussknechtii Bornm), geçen yıl 111 adet tespit edildi. Amasya Üniversitesi'nden akademisyenler ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü yetkililerinden oluşan ekip, 2 yıllık çalışmaları sonucu 128 yıldır kayıp olan ‘bağ havacivası’ bitkisini Yuvacık köyü mevkiinde buldu. Bu yıl yapılan çalışmada ise bitki sayısının 300'e çıktığı belirlendi. İlk kez 1889’da Bornmüller tarafından Amasya Lokman Dağı'ndan toplanan türün 'Alkanna haussknechtii bornm’ adı verilerek 1894’te yeni bir tür olarak dünyaya tanıtıldığı belirtildi.

Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Cansaran'ın, 1994-1995 yılları arasında yüksek lisans çalışmaları esnasında Kırklar Dağı, Şeyhçui Mahallesi ve Kaleköy’ü mevkilerinde 'bağ havacivası'na rastladığı ancak sonrasında izini kaybettiği ve kayıt altına alınamadığını belirtildi. Öte yandan bu bitkinin ilaç sanayisinde kullanılıp kullanılmayacağına eczacılık alanında yapılacak çalışmalar sonrasında karar verileceği belirtildi.

Bitkinin fotoğraflarını çeken Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Cengiz Yıldırım, bitkinin bulunduğu bölgenin yakınında Aydınca Barajı inşaatı sürdüğünü belirterek, bitkinin sular altında kalmaması için bulundukları yerden daha yüksek kesimlerdeki bölgelere taşıyacaklarını öyledi.