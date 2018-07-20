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128 yıllık karakol binası aile eğitim merkezi olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 18:12 | Son Güncelleme

Çorum'da 1890 yılında karakol binası olarak yaptırılan, daha sonra da imam hatip okulu olarak hizmet veren 128 yıllık tarihi konak, belediye tarafından restore edilerek aile eğitim merkezine dönüştürülecek - Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül: - "Burada da binlerce ailemiz, aile eğitim merkezimizin faaliyetlerinden faydalanacak"

ÇORUM (AA) - Çorum'da 1890 yılında karakol binası olarak yaptırılan ve daha sonra da imam hatip okulu olarak hizmet veren 128 yıllık tarihi konak, belediye tarafından restore edilerek, aile eğitim merkezi olarak kullanılacak.

Belediye Başkanı Zeki Gül, Kale Mahallesi'ndeki iki katlı tarihi binadaki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Osmanlı döneminde, karakol binası olarak 1890 yılında inşa edilen yapının, 1950 yılından sonra imam hatip okulu olarak kullanıldığını belirten Gül, uzun yıllardır boş ve atıl durumda olan tarihi yapıyı turizme kazandırmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Kent merkezinde az sayıdaki tarihi yapıdan biri olması nedeniyle belediye olarak binayı restore etmeye karar verdiklerini ifade eden Gül, iki katlı, 300 metrekare kapalı alandan oluşan binanın 1 milyon 600 bin lira bütçeyle aslına uygun şekilde restore edilmesi için başlatılan çalışmalarda sona gelindiğini kaydetti. Restorasyon çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını anlatan Gül, şöyle devam etti:

"Binamızın tüm karkas değişimleri, kerpiç duvarları ve sıvaları tamamlandı. Çevre düzenlemesi çalışmalarına da başlandı. Çorum sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan eski karakol binamız, Velipaşa Konağı'nın yanında yer alıyor. Velipaşa Konağı, uzun zamandır kadın kültür ve sanat merkezi olarak hizmet veriyor. Karakol binamızı da aile eğitim merkezi olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Aynı şekilde burada da binlerce ailemiz, aile eğitim merkezimizin faaliyetlerinden faydalanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte şehrimizdeki tarihi eserlerden birini daha ihya etmiş ve Çorum'a kazandırmış olacağız."

Tarihi ve kültürel eserlerin, bulundukları şehre kimlik ve ruh kattıklarını ifade eden Gül, "Bu tür eserler hem ülkelerin, hem şehirlerin ortak hazinesidir.
Aynı zamanda insanlığın da ortak hazineleridir. Çorum olarak binlerce yıllık bir tarihi mirasa sahip olmamıza rağmen şehir merkezimizde sınırlı sayıda eserimiz var. Geçmişten günümüze az sayıda eser kalmış. Bu kalan eserlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması çok çok önemli. Kalan eserleri korumak zorundayız." diye konuştu.

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Aile Eğitim Merkezi Çorum çorum belediyesi Restorasyon tarihi eser zeki gül

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