12'nci Al Jazeera Forumu çalışmalarına başladı

DOHA (AA) - Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Aljazeera Forumu Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Forum bu yıl "Gelişmeler Bağlamında Körfez, Araplar ve Dünya" adı altında düzenlendi.

Al Jazeera Araştırma Merkezi'nin düzenlediği foruma dünyanın çeşitli bölgelerinden aydınlar, siyasiler ve medya mensupları katıldı.

Foruma Anadolu Ajansını temsilen Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya katıldı.

Forumun açılış konuşmasını Katar Al Jazeera İletişim Ağı Başkanı Hamed bin Samir Al Sani yaptı. Al Sani, Körfez krizinin devam ettiği bir sırada forumun düzenlenmiş olmasının önemine değindi.

Son günlerde dünya genelinde yaşanan gelişmelere dikkati çeken Al Sani, "Kuzey ve Güney Kore gibi iki ülke aralarındaki ezeli anlaşmazlığa rağmen uzlaşarak tüm dünyayı şaşırttı. Ancak, Araplar hala bunu yapamıyorlar." ifadelerini kullandı.

İki gün sürecek forumda Körfez krizinin sonucu ve geleceği, iş birliği ve rekabet sürecinde Körfez-İran ilişkileri ele alınacak.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

