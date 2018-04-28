TEKİRDAĞ (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Nüfusu 10 binden büyük yerleşim alanlarının atık sularını ileri derecede biyolojik olarak arıtarak dereye deşarj edilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla 13 arıtma tesisinin tamamı bitti." dedi. Bazı temel atma ve açılış törenleri için Tekirdağ'a gelen Bakan Eroğlu, Tekirdağ Derin Deniz Deşarj Şantiyesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Eroğlu, Ergene Nehri'ni temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Ergene Nehri'ni temizleme çalışmalarına birçok bakanlığın destek verdiğini aktaran Eroğlu, "Ergene Projesi büyük bir Entegre Havza Projesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Ergene'yi maliyete ne olursa olsun, temizleyeceksiniz' diye talimat verdi. Tabii bu pek çok bakanlığı alakadar ediyor. Başta Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi pek çok bakanlığı ve OSB'leri belediyeleri alakadar ediyor. Biz burada 15 paketten ibaret bir eylem planı hazırladık. Yani sadece arıtma tesisleri değil, gerek evsel gerek sanayi arıtma tesisleri değil, bütün bu bölgeyi ilgilendiren, bir 15 paketlik eylem planı hazırladık ki bu dünyada örnek." diye konuştu.

"Ergene Havzası Koruma Eylem Planı" çerçevesinde yürütülen çalışmaların maliyetinin yüksek olduğunun altını çizen Bakan Eroğlu şunları söyledi: "Belki dünyanın en büyük çevre projelerinden birisi olarak tarihe geçecektir. Çünkü maliyeti de çok yüksek. Dört milyar liralık bir maliyeti söz konusu. Bunun 3,2 milyar lirası Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor şu anda. 800 milyon lirası da genelde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Organize Sanayi Bölgeleri tarafından yürütülüyor. Şu anda çok hızlı devam ediyor. Ergene'de bütün dereleri ıslah ediyoruz. Şu anda ıslahların yüzde 96'sı bitti. Nüfusu 10 binden büyük yerleşim alanlarının atık sularını ileri derecede biyolojik olarak arıtarak dereye deşarj edilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla 13 arıtma tesisinin tamamı bitti. Mesela Kırklareli merkez, Vize, Pınarhisar, Lüleburgaz. Edirne'de Keşan, Uzunköprü. Tekirdağ'da ise 7 arıtma tesisi var. Çerkezköy'den Malkara'ya kadar 7 tane. Bunların tamamı bitti. En son Keşan'ı belediyeye teslim ettik. Şu anda belediyeler tarafından bir kısım işletiliyor. Bir kısım da DSİ tarafından işletilmeye devam ediliyor. Şu anda evsel arıtma tesisleri hedefine ulaştı. Sadece buradan talebim şu; biz yapıp belediyeye teslim ediyoruz. Belediyenin bunu düzgün bir şekilde işletmesi gerekir."