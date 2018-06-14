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13 Filistinli yaralı tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 22:23 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Filistinli yaralı tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirildi.  Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin Halkına Korunma Sağlanmasına ilişkin kararı büyük çoğunlukla kabul etmiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Filistinli yaralı tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin Halkına Korunma Sağlanmasına ilişkin kararı büyük çoğunlukla kabul etmiştir. Kabul edilen kararla, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nden 60 gün içerisinde Filistinli sivillerin güvenliği ve refahı için yapılması gerekenleri içeren bir rapor hazırlaması istenmiştir. Karar ile ayrıca İsrail’in orantısız güç kullanımını durdurması talep edilmiş ve Gazze’den İsrailli sivillerin yaşadığı bölgelere roket atılması da kınanmıştır. Karar, niteliği itibariyle hem Devletlere hem de Birleşmiş Milletlere belirli yükümlülükleri beraberinde getirmektedir. Bakanlığımız İsrail’in orantısız güç kullanımı sonucu yaralanan Filistinlilerin Türkiye’de tedavileri için ilk andan itibaren girişimlerde bulunmuştu. Kararlı duruş ve ısrarlı takip sonucu 13 yaralının ülkemize nakli gerçekleşmiştir. En başından beri sağlık desteğine ihtiyaç duyan Filistinli Müslüman kardeşlerimize her türlü desteği vereceğimizi belirtmemize rağmen İsrail tarafından bu talebimiz ve insani yardım engellenmiştir. Filistin Beyaz Eller Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile İnsan Sosyal ve Yardımlaşma Derneği aracılıklarıyla, son 13 Gazzeli yaralı Gazzeli Mısır üzerinden ülkemize giriş yapmıştır. Söz konusu hastaların tedavileri Bakanlığımıza bağlı İstanbul’daki hastanelerimizde devam etmektedir. Yaralı ve hasta sayısının artabileceği öngörülmektedir. Hastaların tedavi işlemleri ile ilgili resmi prosedürler Bakanlığımız tarafından tamamlanmıştır. Yaralı naklinin koordinasyon içinde gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

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