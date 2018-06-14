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13 Filistinli yaralı Türkiye'ye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 15:46 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca, Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde yaralanan 13 Filistinli, İstanbul'daki Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde tedavi ediliyor

Sağlık Bakanlığınca, Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde yaralanan 13 Filistinli tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Edinilen bilgiye göre, İsrail'in orantısız güç kullanımı sonucu, Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde yaralanan Filistinlilerin Türkiye'de tedavileri için ilk andan itibaren girişimlerde bulunan Sağlık Bakanlığı, 13 yaralının Türkiye'ye naklini gerçekleştirdi.

Filistin Beyaz Eller Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile İnsan Sosyal ve Yardımlaşma Derneği aracılığıyla 13 Gazzeli yaralı, Mısır üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı.

Yaralıların tedavileri, İstanbul'daki Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde devam ediyor. Hastaların tedavi işlemleriyle ilgili resmi prosedürler, Bakanlık tarafından tamamlandı.

Sağlık Bakanlığınca başından beri sağlık desteğine ihtiyaç duyan Filistinli Müslümanlara her türlü desteğin verileceği belirtilmesine rağmen İsrail tarafından bu talep ve insani yardım engellenmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Filistin halkı için koruma talep eden karar tasarısı dün kabul edildi. Kabul edilen karar, hem devletlere hem de BM'ye belirli yükümlülükler getiriyor.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü 13 yaralı filistinli Sağlık Bakanlığı

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