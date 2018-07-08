Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 13. Geleneksel Çilimli Off-Road Şenlikleri kapsamındaki yarışlar ilgi gördü.

Türkiye'nin çeşitli illerinden kente gelen 26 araç ve 52 sürücü, Çilimli ilçesinde hazırlanan özel parkurda yarıştı.

Çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sürücülerin çoğu, çamura saplandıkları su havuzlarından çıkma mücadelesi verdi.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 araçla başlanan yarışlara beklediklerinden daha yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Yarışların üçte biri bitti. 5 kadın takımı var. Güzel bir yarış oluyor. İzleyici de dinamik, güzel bir şekilde bitirmeyi planlıyoruz." dedi.

Albayrak, 15 kilometrelik parkurda sporcuların süresinin hesaplanarak dereceye giren takımların belirleneceğini sözlerine ekledi.

İzleyicilerden Mustafa Karadeniz ise off-road sporunun Türkiye’de daha da bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Karadeniz, yerel Off-Road yarışlarına önem verilmesi gerektiğini belirterek, "Türk insanı Off-Road'da nasıl birincilik elde edilir bilmiyor. Bu spor dünyada çok değer gören bir spor, bunun Türkiye’de de böyle olması gerekir. Bu konuda federasyonumuzdan destek bekliyoruz." diye konuştu.

