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13 İLDE FETÖ OPERASYONU : 55 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 08:23 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA İstanbul merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu düzenleniyor.

Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA
İstanbul merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu düzenleniyor. Fetullah Gülen'in kitaplarının yayıncısı olan ve bir çok üst düzey örgüt mensubunun göstermelik çalışan olarak SGK kayıtlarının yapıldığı tespit edilen Işık Yayıncılık isimli şirkete yönelik operasyonda 55 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturmada şüphelilerin, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde elde edilen belgeler doğrultusunda belirlendiği öğrenildi. Şüphelilerin diğer bankalardan kredi çekip Bank Asya'ya yatırdığı kaydediliyor.

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