13. kattaki asansörden düşen işçi öldü 

Ankara'da çalıştığı 20 katlı bir inşaatın 13'üncü katında asansör üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybedip aşağıya düşen Ramazan Aktaş (38) hayatını kaybetti.
Olay, saat 13.30 sıralarında Altındağ ilçesi Kazım Karabekir caddesi üzerinde bulunan 20 katlı bir inşatta yaşandı. İnşaatın 13'üncü katında asansör üzerinde çalıştığı esnada dengesini kaybeden Ramazan Aktaş binanın 4'üncü katına düştü. Aktaş'ın yerde hareketsiz yattığını gören mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aktaş'ın cenazesi morga kaldırıldı.
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-Ekiplerin incelemeleri
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Haber-Kamera:Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)
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