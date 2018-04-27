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13. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:46 | Son Güncelleme

Yeşilay Genel Başkanı Öztürk: - "Okul öncesi öğretmenleri, problemleri fark ettiklerinde yapacakları düzenlemelerle verecekleri eğitimlerle çocukların geleceğini kurtaran en önemli unsurlar olacaktır"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, okul öncesi öğretmenlerinin, problemleri fark ettiklerinde yapacakları düzenlemelerle verecekleri eğitimlerle çocukların geleceğini kurtaracağını söyledi.

Öztürk, Afyon Kocatepe Üniversitesinde devam eden 13. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi kapsamında Atatürk Kongre Merkezinde verdiği konferansta, her hastalıkta koruyuculuk veya erken tanımlamanın çok önemli olduğunu belirtti.

Okul öncesi öğretmenlerinin, Türkiye'nin geleceğinin ruh sağlığını elinde tutan bir kesim olduğuna dikkati çeken Öztürk, şöyle devam etti:

“Okul öncesinde çocuklarımızın ruhsal bağlamda problemlerini erken keşfedip, sağlıklı yönlendirmeler yaparak, çözümler üretme noktasında en önemli alandasınız. Anneler ve babaların, ne kadar eğitimli olurlarsa olsunlar, ne kadar bir şeyi iyi bildiklerini iddia ederlerse etsinler, birçok problemi anlama ve fark etme yetileri hiçbir zaman sizinki kadar olmayacak. Okul öncesi öğretmenleri, problemleri fark ettiklerinde yapacakları düzenlemelerle verecekleri eğitimlerle çocukların geleceğini kurtaran en önemli unsurlar olacaktır. Bütün eğitimcilerin çocuk ruh sağlığı alanında temel normları ve değerleri bilmeleri gerekir ancak okul öncesi noktasında eğitim alan sizlerin daha fazla bilgi birikimine sahip olmanız gerekiyor.”

- İnternet bağımlılığı tanımlaması

Öztürk, teknoloji bağımlılığının bu alanda yaşanan sorunları anlatmak için kullanılan bir kavram olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnternet bağımlılığı tanımlamasını dünya kabul ediyor. Teknoloji bağımlılığı ile mücadele ederken, asla teknolojiyi yadsımak veya kabul etmemek gibi bir durumla karşı karşıya kalamayız. Teknoloji hayatımızı kolaylaştıran, hayatımızın içinde yararlandığımız çok önemli bir unsur ancak bunun belli bir aşamadan sonra, özellikle çocukluk döneminden itibaren hayatımıza verdiği zararlardan bahsedebiliriz. Teknolojiyi ihtiyacımıza göre kullandığımız zaman hiç kimsenin itirazı olmaz. Bilgiye ulaşmak için bu araçları kullanmamız gayet normaldir."

İnterneti eğlence amacıyla genellikle çocukların kullandığını ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

"İnternet ile ilgili aşırı zihinsel uğraş, günlük yaşamdaki en belirgin aktivitenin internet olması, kişinin geçmişteki internet aktivitesini düşünmesi ya da gelecekte internet başında geçireceği zamanı düşünmeye başlaması durumunda internet kullanımını bağımlılık olarak kabul etmemiz gerekir. İnternette geçirilen zamanın kesintiye uğraması durumunda yoksunluk belirtileri yaşanması ve buna bağlı olarak gerginlik, uykusuzluk, öfke, mutsuzluk, huzursuzluk ve kaygı görülmesi durumunda da bağımlılıktan söz edebiliriz. Ödevini yapıp bilgisayarın başından kalkabilen bir çocuk bağımlı değildir. Her geçen gün daha fazla internet başında vakit geçiren ve başından kalkamayan bir çocuk internet bağımlısı olabilir."

Öztürk, konferansın ardından üniversite kampüsünde AKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Peker ve öğrencilerle fidan dikti.

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