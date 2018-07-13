13 Temmuz 2018 Bakanlar Kurulu'nda bedelli askerlik çıkacak mı? Bedelli askerlikte son durum!

Bedelli askerlik 2018'de çıkıyor mu? 13 Temmuz 2018 Bakanlar Kurulu'nda bedelli askerlik konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. Bedelli askerlik bekleyenlerin büyük heyecanı sürüyor.

BEDELLİ ASKERLİK 2018'DE ÇIKIYOR MU?

13 Temmuz 2018 Bakanlar Kurulu'nda bedelli askerlik kararının açıklanmasını bekleyenler '#YeniKabinedenBedelli' etiketiyle sosyal medyada kampanya başlattı.

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geçtiğimiz günler içerisinde AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın yaptığı açıklamalar bedelli bekleyen adayları iyice heyecanlandırmıştı. Bedelli askerlik ne zaman çıkacak ve yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? sorularının cevabı merak ediliyor.

Bedelli askerlikte iki seçenek yer alıyor. Hükümetin çalışmalarını sürdüğü iki seçenekten hangisi kabul edilirse Bedelli askerlik konusunda tarihte o yönde belirlenecek. Bir defaya mahsus çıkarılması halinde Bedelli askerliğin Temmuz ayı içerisinde çözümlenmesi beklenirken profesyonel askerliğe geçişin kabul görmesi halinde ise bu tarihin ekim ayına sarkması bekleniyor.