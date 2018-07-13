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13 Temmuz 2018 Bakanlar Kurulu'nda bedelli askerlik çıkacak mı? Bedelli askerlikte son durum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 16:25 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik bekleyenlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Yeni sistemin ilk bakanlık kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Bakanlar Kurulu'nda bedelli askerlik konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Bedelli askerlik bekleyenler '13 Temmuz 2018 Bakanlar Kurulu'nda bedelli askerlik çıkacak mı?', 'Bedelli askerlik 2018'de çıkıyor mu?' , 'Bedelli askerlik çıktı mı?' sorularının yanıtı merak ediyor.

13 Temmuz 2018 Bakanlar Kurulu'nda bedelli askerlik çıkacak mı? Bedelli askerlikte son durum!

Bedelli askerlik 2018'de çıkıyor mu? 13 Temmuz 2018 Bakanlar Kurulu'nda bedelli askerlik konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. Bedelli askerlik bekleyenlerin büyük heyecanı sürüyor.

BEDELLİ ASKERLİK 2018'DE ÇIKIYOR MU?

13 Temmuz 2018 Bakanlar Kurulu'nda bedelli askerlik kararının açıklanmasını bekleyenler '#YeniKabinedenBedelli' etiketiyle sosyal medyada kampanya başlattı.

bedelli askerlik

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geçtiğimiz günler içerisinde AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın yaptığı açıklamalar bedelli bekleyen adayları iyice heyecanlandırmıştı. Bedelli askerlik ne zaman çıkacak ve yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? sorularının cevabı merak ediliyor.

Bedelli askerlikte iki seçenek yer alıyor. Hükümetin çalışmalarını sürdüğü iki seçenekten hangisi kabul edilirse Bedelli askerlik konusunda tarihte o yönde belirlenecek. Bir defaya mahsus çıkarılması halinde Bedelli askerliğin Temmuz ayı içerisinde çözümlenmesi beklenirken profesyonel askerliğe geçişin kabul görmesi halinde ise bu tarihin ekim ayına sarkması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ VE ÜCRET NE OLDU?

Bedelli askerlik konusunda gelen haberlere göre hükümetin bu yöndeki çalışmalarını tamamladığı ve yaş 26 bedel olarak ise 20 bin TL olarak Bedelli askerliğin çıkarılacağı gelen iddialar arasında! Diğer bir iddia ise yaş 25 bedel ise 15 bin TL olarak konuşuluyor.

İLK 6 AYLIK PLAN VE İCRAATLARIN YOL HARİTASI NETLEŞECEK

Erdoğan'ın konuşmasından sonra kabine saat 15.56'da toplantıya başladı. Toplantıda ilk ve ikinci 100 gün ile ilk 6 aylık plan ve icraatların yol haritası da netleşecek.


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