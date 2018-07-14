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13 Temmuz reyting sonuçları: 4N1K İlk Aşk ne kadar izlendi? Reyting birincisi kim oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 07:25 | Son Güncelleme

13 Temmuz Cuma reyting sonuçları merakla bekleniyor. Yaz döneminde kanallar, yeni dizilerle izleyiciyi ekran başına çekmeye çalışıyor. Bu yapımlardan bir tanesi 4N1K İlk Aşk Fox TV'de 2. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Peki 4N1K İlk Aşk ne kadar reyting aldı? İzlenme oranı ne oldu? İşte 14 Temmuz reyting sonuçları...

13 Temmuz reyting sonuçları: 4N1K İlk Aşk ne kadar izlendi? Reyting birincisi kim oldu?

13 Temmuz reyting sonuçları belli oldu mu? Yaz döneminde televizyon ekranlarında kanallar ya yaz dizilerini başlatıyor ya da televizyonda ilk kez ekrana getirdikleri filmlerle izleyici çekmeye çalışıyorlar. Dün akşam Fox TV'de ekrana gelen yeni başlayan dizi 4N1K İlk Aşk ne kadar reyting aldı merak ediliyor. Sinemalarda iki filmi ile ses getiren yapımın dizisi aynı oranda izleniyor mu? 13 Temmuz Cuma gününün birincisi hangi yapım oldu?

13 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

Dün gecenin reyting oranları henüz gelmedi. Perşembe günü ise Show TV'de 2. bölümü yayınlanan Meleklerin Aşkı birinci oldu. Onu Fox Ana Haber ile Show Ana Haber takip ediyor. Dün akşamın reyting sonuçları gelir gelmez buradan paylaşacağız.

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REYTİNG NEDİR? NASIL ÖLÇÜLÜR? TOTAL, AB, A/B NE ANLAMA GELİYOR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

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