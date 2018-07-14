13 Temmuz reyting sonuçları: 4N1K İlk Aşk ne kadar izlendi? Reyting birincisi kim oldu?

13 Temmuz reyting sonuçları belli oldu mu? Yaz döneminde televizyon ekranlarında kanallar ya yaz dizilerini başlatıyor ya da televizyonda ilk kez ekrana getirdikleri filmlerle izleyici çekmeye çalışıyorlar. Dün akşam Fox TV'de ekrana gelen yeni başlayan dizi 4N1K İlk Aşk ne kadar reyting aldı merak ediliyor. Sinemalarda iki filmi ile ses getiren yapımın dizisi aynı oranda izleniyor mu? 13 Temmuz Cuma gününün birincisi hangi yapım oldu?

13 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

Dün gecenin reyting oranları henüz gelmedi. Perşembe günü ise Show TV'de 2. bölümü yayınlanan Meleklerin Aşkı birinci oldu. Onu Fox Ana Haber ile Show Ana Haber takip ediyor. Dün akşamın reyting sonuçları gelir gelmez buradan paylaşacağız.

REYTİNG NEDİR? NASIL ÖLÇÜLÜR? TOTAL, AB, A/B NE ANLAMA GELİYOR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.