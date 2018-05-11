Toyota Türkiye olarak genç beyinlerin hayal gücünü gerçeğe dönüştüren özgün ve yeni fikirlerini desteklediklerini dile getiren Kudo, "Teknik proje yarışmasının gençlerin dikkatini bilim ve teknolojiye çektiğini, takım çalışması bilincini geliştirdiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. 2006'dan bu yana bu yıl 13. kez bu yarışma gerçekleşiyor. Bu yıl Sakarya dışındaki illerin de katılımıyla bölgesel olacak şekilde kapsamı genişliyor. Bu yeni aşama bizim sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik anlayışımızla uyumludur." diye konuştu.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Toshihiko Kudo, Arifiye ilçesindeki fabrikada düzenlenen ve yaklaşık 400 öğrencinin 200 projeyle katıldığı yarışmanın ödül törenindeki konuşmasında, Toyota olarak eğitime yatırımın şirket ve toplum açısından geleceğe yatırım anlamına geldiğine inandıklarını söyledi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 13. Toyota Ortaokul ve Liselerarası Teknik Proje Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Öğrencilerin gelişimi açısından faydalığı olduğuna inandıkları bu proje için beraber çalıştıkları Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür eden Kudo, tüm öğrenciler için ölçülebilir sonuçlar ortaya koyan bu organizasyonu geliştirmek istediklerini aktardı.

Yarışmaya katılan öğrencilerin çalışmalarını takdir eden Kudo, ödül almaya hak kazanan genç araştırmacıları tebrik etti.

Sapanca Kaymakamı Ali Ada ise bu tür projelerin öğrencilere disiplin kazandırmasının yanı sıra gelecekte hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar teknik düşünme kabiliyetini kazandırmanın önemli araçlarından birisi olduğunu vurgulayarak, "Etkinliğe katılan 200 projenin 20'ye yakını ödül alacak. Ödül alamayan projeler de değerli ve bunları geliştirerek arkadaşlar ödül alabilirler. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Bu yıl 33 öğrenci tarafından çevre ve otomasyon kategorilerinde üretilen 20 proje ödüllendirildi. Yarışma kapsamında en fazla dereceye giren proje üreten Söğütlü 15 Temmuz Ortaokulu ve Akyazı Eyüp Genç Fen Lisesi yetkililerine de ödül verildi.

Ödül töreninde birinci olan öğrencilere 2 tam altın, ikinci olanlara bir tam altın, üçüncülere bir yarım altın verilirken, dördüncü ve beşincilere mansiyon hediyeleri takdim edildi.

Ödül töreninin ardından protokol üyeleri, öğrencilerin projelerinin sergilendiği stantları gezdi.

