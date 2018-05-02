13. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali

İZMİR (AA) - İzmir, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da her yıl eş zamanlı düzenlenen Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.
İzmir'deki çeşitli sendikaların bölge temsilcilikleri ve şubeleriyle bazı sivil toplum kuruluşları tarafından bu yıl "Sessizlik Sinemada Güzel" sloganıyla düzenlenen festival, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki etkinlikle start aldı.
Alsancak'taki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan gönüllü festival komitesi üyeleri ve vatandaşlar, Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca, şarkılar ve marşlar eşliğinde açılış programının yapılacağı İzmir Mimarlık Merkezine yürüdü.
Buradaki gösterilerin ardından festivalin açılışı yapıldı.
İzmir'deki çeşitli sahnelerde ücretsiz film gösterimlerinin gerçekleştirileceği festival, 13 Mayıs'ta sona erecek.
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