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13. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 20:56 | Son Güncelleme

Her yıl 4 ilde eş zamanlı düzenlenen festival, İzmir'deki festival yürüyüşüyle başladı

İZMİR (AA) - İzmir, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da her yıl eş zamanlı düzenlenen Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.

İzmir'deki çeşitli sendikaların bölge temsilcilikleri ve şubeleriyle bazı sivil toplum kuruluşları tarafından bu yıl "Sessizlik Sinemada Güzel" sloganıyla düzenlenen festival, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki etkinlikle start aldı.

Alsancak'taki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan gönüllü festival komitesi üyeleri ve vatandaşlar, Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca, şarkılar ve marşlar eşliğinde açılış programının yapılacağı İzmir Mimarlık Merkezine yürüdü.

Buradaki gösterilerin ardından festivalin açılışı yapıldı.

İzmir'deki çeşitli sahnelerde ücretsiz film gösterimlerinin gerçekleştirileceği festival, 13 Mayıs'ta sona erecek.

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"Sessizlik Sinemada Güzel" izmir Uluslararası İşçi Filmleri Festivali

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