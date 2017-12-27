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13 yaşında tek kurşunla... Polis baba kahroldu

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 20:39 | Son Güncelleme 5 saat önce

Sinop’ta 13 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu.

Zeytinlik Mahallesi’nde yaşayan ve polis kızı olduğu öğrenilen 13 yaşındaki İ.A.’nın evde tek başına olduğu sırada babasının silahı ile kafasına bir el ateş ettiği ileri sürüldü.

İ.A.’nın annesi eve geldiğinde kızının cansız cesedi ile karşılaştı. Olay yerinde İ.A.’nın babası olan polis memuru H.A. sinir krizi geçirdi.

İ.A.’nın cenazesi, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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sinop kız çocuğu 13 yaşında polis baba

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
allah rahmet eylesin yazık olmuş yavruca allah ailesine sabır versin
çocugun ulaşamayacağı bir yerde olsaydi keske.allah ailesine sabir versin
yarabbi evlat acısı kimseye verme ne büyük acı ölünceye kadar unutamaz anne babası
Ah be yavrum..ne derdin vardi da masum ruhunu veriverdin öylece..Allah sabir versin ailesine..ve kimseye evlat acisı yasatmasin insallah
VAY KUZUM.. ALLAH RAHMET ETSİN.
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