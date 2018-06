13 yaşındaki suni kalpli Ferhat’ın annesi: Tükendim, bittim

Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, çaresiz anne ve oğlu için devlet hastanesi başhekim başkanlığındaki ekibi götürerek birçok sorunlarını çözdü. Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin de Ferhat’a evde eğitim için öğretmen görevlendirdi, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de anne ve oğlunun tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladı.

KORKUTTU

Yaşıtları gibi koşup, oynayabilmek için annesi ile kalp bağışını umutla bekleyen Ferhat, geçen Mart ayı sonlarında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Enfeksiyon kaptığı belirlenen çocuk yoğun bakıma alındı. Günler sonra Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde servis odasına alınan Ferhat, 3 aylık tedavi artından geçen Cuma günü taburcu edildi. Ferhat’a evinde ders veren Necdet Semker İlköğretim Okulu’ndaki öğretmeni Aygul Yunuzova, Avcılar’dan Üsküdar’a giderek öğrencisini hastanede defalarca ziyaret ederek her seferinde isteği üzerine ders verdi.

“TÜKENDİM”

Anne Suna Sayan, oğlu Ferhat’ın son 3 ay sonra taburcu edildiğini belirterek şöyle dedi:

“Eşim köyde hayvancılık yapıyor. Onların da çoğunu sattı. 2 tane hayvana bağlandı. Adam 4 çocukla memlekette kaldı. Okula giden çocuklarım da beni özledi. Beni ve kardeşlerini görmeye gelmek istiyorlar. Elde para yok. Ferhat da gözümüzün önünde eriyip gidiyor. Kalp istiyoruz. Büyük yetişkin insanlar; ‘Ne olur. Allah rızası için toprakta çürüyüp gideceğine kalplerini Ferhat gibi böyle cıvıl cıvıl çocuğa bağışlasın. Ferhat’ı evlatları gibi görsünler. Ferhat, 3 yıldır hastane yollarında. Ambulanslarla buraya getirilir, sürekli bıçakların altına yatırılır. Allah’ını seven bu çocuğu kurtarmaya çalışsın. Anne olarak ben onların ellerini ayaklarını öpmek istiyorum, ne olur benim oğlumu kurtarsınlar. 3 senedir evlatlarıma hasret kaldım, onları göremez oldum. Ben de bir anneyim. Hepsi yetişkin oldu. Bir baba ile baş başa kaldılar. Ferhat 3 yıldır elinde cihazla (Suni kalple), destekle öyle dolaşıyor. Çocuk hastanelerde yoruldu. Kardeşlerini, babasını istiyor. Ama hiçbir umudumuz yok. Perişan olduk. Bu ne zamana kadar böyle devam edecek? Paket paket ilaç yiyor. Sürekli hastanelerde. Dışarıda oynamak istiyor. Her şeyimi yaktım, hayatımı. Ferhat’ın peşindeyim 3 senedir. Yalnız evlerde yattım, hastanelerde, köşelerde süründüm . Kolay değil, aylarca, yıllarca hastanelerde kalmak. Çocuğumun peşinde. Yoruldum, tükendim, bittim.

“ALLAH’INI SEVEN KALBİNİ BAĞIŞLASIN”

Çaresiz annesi ile uygun bağış ve nakil bekleyen Ferhat Sayan da, “Allah’ını seven kalbini bağışlasın da kurtulup köyüme gitmek istiyorum. Arkadaşlarımla oynamayı, okula gitmeyi istiyorum Ağabeylerimi, ablamı çok özledim. 3 yıldır hiç birini göremiyorum. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Kalp pili bitince zorlanıyoruz. Annem bu cihazları bilmiyor. Bunu takan bir adam geldi nasıl kullanılacağını bana öğretti. Elektrik kesilince acil onları bir yerde doldurmamız gerek. 6 saatte bitiyor. Birkaç kez jeneratörü olan cami, petrol istasyonunda doldurduk. Tuvalete annem götürüyor. Annem hep benim yanımda oldu.”

Ferhat, Fenerbahçeli olduğunu, televizyonda hayranlıkla izlediği sarı- lacivertli futbolcuların kendisini ziyaret etmesi halinde çok mutlu olacağını söyledi.