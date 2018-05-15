130 yıl sonra gelin verdiler

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, doğan çocukları hep erkek olduğu için en son 1888 yılında gelin veren Gökçe Ailesi'nin evinden, yıllar sonra gelin çıktı. 1998'de dünyaya gelen Fadime Gökçe (20), Celal Susuz (25) ile dünyaevine girerek, 130 yıl sonra evin ilk gelin giden kızı oldu. Sivas merkeze bağlı, 66 haneli ve 700 nüfuslu Olukman köyünde 1888 yılında Hacıoğulları'ndan Rabiya ile Naçaroğulları'ndan Mehmet evlendi. O tarihten sonra, o dönem Hacıoğulları olarak bilinen bugünkü Gökçe Ailesi'nin evinden bir daha gelin çıkmadı. 110 yıl boyunca ailenin evlenen fertlerinin hep erkek çocukları oldu. Bu nedenle de evden bir daha gelin çıkmadı. Bu ilginç istatistik 1998 yılında bozuldu. Aynı ailenin soyundan gelen Ömer ile Meliha Gökçe çiftinin 1998 yılında kızları Fadime dünyaya geldi. Yıllar sonra ilk kez bir kızları olan ailenin aynı zaman da 3 de erkek çocuğu oldu. Aynı köyde ikamet eden Hüseyin Gazi ile Fadime Susuz çifti ise oğulları Celal Susuz için Gökçe Ailesi'nin tek kızları Fadime'ye talip oldu. Uzun süren çabalardan sonra Ömer ile Meliha Gökçe çifti kızlarının Celal Susuz ile evlenmesine razı oldu. Gökçe Ailesi'nin evinden 130 yıl sonra, ilk defa bir kız gelin olarak çıktı. Davul zurna eşliğinde evden çıkan Fadime Gökçe ile Celal Susuz'un düğününe çok sayıda kişi katıldı. Genç çiftin düğünü köyde renkli görüntülere sahne oldu. Fadime Gökçe'nin dedesi Gazi Gökçe (66) yıllar sonra ilk kez gelin verdiklerini belirterek, "Dedemin kızı yok, babamın yok, ağabeyimin yok, benim yok. Allah bu muradı torunda bahşetti bize. Biz de rızamızla Allah'ın emriyle gelin olarak verdik. Allah mesut ve bahtiyar etsin. 130 yıl sonra ilk kez kız vermiş oluyoruz. Kız almaya gidiyorduk. Köylü bize diyordu ki 'Biz size ne kızı verelim ki, siz kimseye kız vermiyorsunuz' diyorlardı. Şaka da olsa bunu önümüze koyuyorlardı. Bundan da kurtulmuş olduk. Bu 130 yıl içerisinde bizim Olukman köyünden aldığımız kız sayısı annem de dahil olmak üzere 8" dedi. Damadın dedesi Halil İbrahim Susuz (65) ise "Ben Yörük soyundanım. 130 yıl olmuş, kızın dedesinin evinden Allah'ın emriyle bir torununu aldım. Tek bir kız torunu vardı, zorla da olsa yine de aldık. Allah da yazmış. Bu Allah'ın emri. Allah hayırlı uğurlu etsin" ifadelerini kullandı. 'İLK DEFA BENİM KIZIM GELİN GİTTİ' Gelinin babası Ömer Gökçe de çok mutlu olduğunu belirterek, "Yıllardır bu evden gelin çıkmıyor. İlk defa benim çocuğum gelin olarak çıktı. Çok mutlu ve huzurluyum. Babamın da kız kardeşi yoktu, benim de kız kardeşim yok. Dedemin babasının kız kardeşi varmış. 130 yıl olmuş o gelin gideli, ondan sonra bu zamana kadar ilk defa benim kızım gelin gitti" diye konuştu. Gelin Fadime Gökçe açıklama yapmazken, heyecanlı olduğunu söyleyen damat Celal Susuz ise "Allah nasip etti. Şanslıymışım. Herkese nasip olmaz. Allah'a şükürler olsun. Bütün gençlere Allah huzurlu bir aile nasip etsin" dedi.

