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14. Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri, üniversitelerde gösterilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 12:30 | Son Güncelleme

14. Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri, üniversitelerde gösterilecek

İSTANBUL (AA) - 14. Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri, "Ödüllü Filmler Üniversitelerde" etkinliği kapsamında, İstanbul'daki üniversite öğrencilerine sunulacak.

Festivalde "Ulusal Kategori En İyi Kısa Film Ödülü"nü kazanan Necip Çağhan Özdemir’in "Mutluluk", "Uluslararası Kategori En İyi Kısa Film Ödülü"nü kazanan Myrsini Aristidou'nin "Aria", mansiyon ödülü kazanan "Toprak", "Kot Farkı", Negative Space", "Retouch" ve "Seyirci Ödülü" alan "3,5 TL" adlı yapımlar sinemaseverlerle buluşacak.

Filmler, 27 Nisan'da Üsküdar Üniversitesi, 30 Nisan'da Boğaziçi Üniversitesi, 2 Mayıs'ta İstanbul Kültür Üniversitesi, 3 Mayıs'ta Özyeğin Üniversitesi, 4 Mayıs'ta Beykent Üniversitesi, 7 Mayıs'ta Yeditepe Üniversitesi, 8 Mayıs'ta Doğuş Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 9 Mayıs'ta Maltepe Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi, 14 Mayıs'ta Sabancı Üniversitesi, 15 Mayıs'ta Galatasaray Üniversitesi, 16 Mayıs'ta Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve 17 Mayıs'ta ise Koç Üniversitesi'nde izlenebilecek.

Yarışma bölümüne katılan 65 ülkeden toplam bin 342 film arasından seçilen filmler, Türkiye genelinde 21 ilde toplam 40 üniversitede ücretsiz sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Akbank festival film sinema yarışma

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