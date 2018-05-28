14 GÜNLÜK KIZ TORUNUNU BİR EVİN ÖNÜNE BIRAKAN ANNEANNE SERBEST BIRAKILDI

'TORUNUM ALMASI GEREKEN BESİNLERİ ALAMIYORDU' Tuzla'da 14 günlük kız torunun bir evin önüne bırakan anneannesi S.M., bebeğin annesi S.A. ve babası A.K., adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bebeği bir evin önüne bırakan anneanne S.M. sorgusunda, bebeğin temel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları, zenginlerin yaşadığını düşündüğü evin kapısına bıraktığını, kızının bundan haberi olmadığını söyledi.

Bebeğin annesi S.A.'da bebeğin babasının kendilerine yardım etmediğini ve kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, bebeğinin devlet kurumuna verilmesini istedi. Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Tuzla'da 22 Mayıs 2018 tarihinde bir bebeğin bir evin bahçesine bırakılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, bıraktığı tespit edilen bebeğin anneannesi S.M., annesi S.A. ve babası A.K., gözaltına alındı.

8 Mayıs tarihinde doğan, 22 Mayıs tarihinde de bir evin bahçesine bırakılan bebekle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından bugün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildiler.

ANNEANNE: MADDİ İMKANSIZLIKLAR NEDENİ İLE BAKIMINI GERÇEKLEŞTİREMİYORDUK

Bebeği bir evin önüne bırakan Tacikistan uyruklu anneanne S.M. sorgusunda, çalışmak amacıyla 29 Ekim 2017 tarihinde Türkiye'ye geldiğini söyledi. Kızı S.A.'nın yanında kalmaya başladığını söyleyen S.M., “Kızım önceden hamile olduğunu benden gizledi. Tartışma sonucunda hamile olduğunu kabul etti. Gece kızımın sancıları artmaya başladı. Ben 3 aydır maaş alamıyordum, maddi imkansızlıklar nedeniyle hastaneye gidemedik. Önceleri kızım da çalışıyordu, sonradan bıraktı. 8 Mayıs 2018 tarihinde 11.30 sıralarında kızımın sancıları artmaya başladı. Hemşire olmam ve evde olmam nedeniyle kızımın doğumunu gerçekleştirdim. Kız torunum oldu. Kızım babasının A.K. olduğunu söyledi. Kızım çocuğun babası ile görüşmelerinde sürekli tehdit ediliyordu. Maddi imkansızlıklar nedeni ile torunumun bakımını gerçekleştiremiyorduk. Torunum alması gereken besinleri alamıyordu" dedi. 'EVDE ZENGİNLERİN OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM'

22 Mayıs tarihinde gece 21.00 sıralarında kızının uyuduğu sırada torununu alarak evden çıktığını söyleyen S.M., “Cami avlusuna bırakmak istedim ama camide mutlaka birileri oluyordu. Tuzla bölgesine geldim, güzel bir evin önünde durdum. Bir anda evde zenginlerin olabileceğini düşündüm. Evde ışıklar yanıyordu, insan sesleri geliyordu. Torunumu kapısına bıraktım, zile basıp görülmeyeceğim bir yere geçtim. Kapının açıldığını görünce hemen uzaklaştım. Eve döndüğümde kızım uzaklaştı, hemen durumu anlattım. Kızım sinir krizi geçirdi, ağladı. Torunum hiç aklımdan çıkmıyordu. Ertesi gün yürüdüğüm yolu takiple aynı evi buldum ama belki daha iyi bakılıyordur diye geri döndüm. Torunumu bıraktığım için çok pişmanım ama çok kötü durumdaydık. Torunuma bakmayan, beni de tehdit eden A.K.'dan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

ANNESİ BEBEĞİNİN DEVLETE VERİLMESİNİ İSTEDİ

Bebeğin annesi S.A. da sorgusunda, 5 Mayıs 2017 tarihinde Türkiye'ye geldiğini, bebeğin babası A.K. ile tanıştığını, onunla duygusal ilişki yaşadığını belirterek, “Birlikteliğimiz sırasında A.K.'dan defalarca şiddet gördüm ama ondan korktuğum için müracaatta bulunmadım. 2017 Eylül ayında hamile olduğumu öğrendim. Ona hamile olduğumu söyleyince kabul etmedi ve beni evden kovdu. Ekim ayında annem yanıma geldi. Doğumdan önce A.K. ile telefonda görüştüm, bebeği doğurmamamı istedi. Doğurduğum takdirde bana ve anneme zarar vereceğini söyledi. 8 mayıs tarihinde imkansızlıklar nedeniyle hemşire olan annemin yardımıyla bebeği evde doğurdum. Babasına haber verdim. Bana, 'Türkiye'de polisliği kazandım, polis memuru oldum. Bana sıkıntı yapma sana para veririm, eğer üstüme gelirsen sana sıkıntı yaparım' dedi. Sosyal medyada da fotoğrafını polis kıyafetli görünce ona inandım. Korktum. Çok büyük maddi sıkıntılar yaşıyordum, çalışmıyordum. Annem çalıştığı yerden para alamıyordu. A.K. ise arayıp sormuyordu. 22 Mayıs günü uyuduğum sırada annem bebeği alıp bir evin önüne bırakmış. Ona tepki gösterdim, sinir krizi geçirdim. Annemden şikayetçi değilim, A.K.'dan şikayetçiyim. Bebeğimin bakımını sağlayamayacağım için devlet kurumuna verilmesini istiyorum" dedi.