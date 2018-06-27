14 ilde oylar yeniden sayılıyor

Aydın'da ise MHP tarafından il genelindeki milletvekilliği seçim sonuçlarında "hata olduğu" gerekçesiyle oyların yeniden sayılması istendi.

Düzce'de AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine merkez ile Gölyaka, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçelerindeki tüm sandıklarda oylar yeniden sayılmaya başlandı.

Buna göre, Düzce, Malatya, Aydın, Hatay, Elazığ, Edirne, Burdur, Niğde, Bartın, Muğla, Balıkesir, Muş ve Hakkari'de milletvekili seçim sonuçlarına itiraz edildi. Kütahya'nın Gediz ilçesinde ise cumhurbaşkanı seçiminde bir sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oyların eksik yazıldığına ilişkin itiraz geldi.

YSK'nın belirlediği seçim takvimine göre, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı itirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin olmayan sonuçları açıklamasının ardından 14 ilde seçim sonuçlarına itirazlarda bulunuldu.

İtirazı kabul eden ve inceleme yapan İlçe Seçim Kurulu, birleştirme tutanağına sıfır olarak girilen oyun 204 olması gerektiğini belirledi ve bu şekildeki düzeltmeyi yaptı.

AK Parti Gediz İlçe Teşkilatı adına Mehmet Erkan, Gediz İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 1094 nolu sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'ın 204 olması gereken oy sayısının tutanağa sehven sıfır olarak yazıldığını belirterek bu yanlışlığın düzeltilmesini istedi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde cumhurbaşkanı seçiminde bir sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oyların eksik yazıldığına ilişkin itiraz da kabul edildi.

Hakkari'de de AK Parti ve HDP seçim sonuçlarına itiraz etti. Burdur'da ise İYİ Parti geçersiz oyların yeniden sayılması talebinde bulundu.

AK Parti, Muş, Bartın ve Muğla'daki 13 ilçede geçersiz oyların yeniden sayılması için başvurdu.

CHP, Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki 10 sandığın birleştirme tutanaklarına, Edirne'nin merkez ile Keşan, İpsala, Uzunköprü ve Enez ilçelerinde geçersiz sayılan oylara itiraz etti.

MHP, Hatay, Elazığ, Niğde merkez ilçeleri ile Balıkesir'in Karesi ve Altıeylül ilçelerindeki milletvekili genel seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

İtirazların ilçe seçim kurullarınca 28 Haziran saat 17.00'ye kadar karara bağlanması gerekiyor.

- YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlar

YSK'nın Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin olmayan sonuçlarına göre, milletvekili seçiminde yurt içi ve yurt dışında toplam 59 milyon 367 bin 469 seçmenden 51 milyon 189 bin 698'i oy kullandı. 188 bin 8 sandığın yüzde 100'ü açıldı. Oyların 1 milyon 53 bin 362'si ise geçersiz sayıldı.

Buna göre, AK Parti 20 milyon 980 bin 956 oy alarak yüzde 41,85'lik oy oranına ulaştı.

CHP 11 milyon 271 bin 240 oy ile yüzde 22,48 oy aldı. HDP 5 milyon 867 bin 564 oyla yüzde 11,70; MHP ise 5 milyon 466 bin 775 oyla yüzde 10,90 oy aldı.

- İYİ Parti yüzde 10'u geçemedi

İYİ Parti aldığı 4 milyon 955 bin 994 oy ile yüzde 9,89'da kalarak yüzde 10'a ulaşamadı.

Saadet Partisi 668 bin 744 oy ile yüzde 1,33; HÜDA PAR 157 bin 315 oyla yüzde 0,31; Vatan Partisi ise 117 bin 631 oyla yüzde 0,23 oy aldı.

Bağımsızlar da 75 bin 634 oy alarak, tüm oylar içinde yüzde 0,15'lik paya sahip oldu.