Ordu'da düzenlenen 14. Karadeniz Baro Başkanları Toplantısı'nın sonuç bildirisi açıklandı. Ordu Barosunun ev sahipliğinde Altınordu ilçesindeki otelde gerçekleştirilen, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ile 21 ilin baro başkanlarının katıldığı toplantının 6 maddelik sonuç bildirisi yayımlandı. Erken seçimin demokratik teamüllere uygun, güvenliğinin sağlandığı, tarafsız ve eşit sonuçlanması için tüm kurumların olduğu kadar baro ve mensubu avukatların da her türlü katkıyı vermeye hazır oldukları belirtilen bildiride, "Bu bağlamda yargısal faaliyet yürüten il ve ilçe seçim kurullarında gözlemci sıfatı da dahil olmak üzere görev almaya hazırız. Kaldı ki savunma makamını temsil eden avukatların yargısal faaliyette bulunan bu kurullarda bulunmasının bir gereklilik olduğu da açıktır." ifadelerine yer verildi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini takiben ilan edilen, darbe girişimi ve terörle sınırlı olması gereken OHAL yönetim biçiminin olağan yönetim biçimine dönüşmesinden kaygı duyulduğu kaydedilen bildiride, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"OHAL'i takiben KHK yoluyla yapılan düzenlemelerin kalıcı olmasının hak ihlallerini artırdığı ve hak arama özgürlüğünün kısıtlanmasına sebebiyet verdiği, hukuk güvenliği, adil yargılanma hakkı ve adalete erişim konusunda ciddi engeller oluşturduğu kamuoyunun bilgisindedir. OHAL İnceleme Komisyonu'na on binlerce kişinin hak ihlali iddiası ile başvurduğu, komisyonun yapısının bu büyük başvuru grubunun taleplerini karşılayabilecek sayısal niteliği taşımadığı ve bu hali ile komisyonun kendisinden beklenen işlevi gerçekleştiremediği ve etkisiz kaldığı aşikardır." Bildiride, toplantıya katılan baro başkanlarının, TBB tarafından barolarla uygulanmasına karar verilen uzlaşmaya ilişkin, Avukatlık Kanunu'nun 35/A maddesine işlerlik kazandırılarak yargısal sürecin daha ekonomik ve hızlı yürütülebileceği ve bu uygulamanın ısrarla sürdürülmesi konusunda mutabık olduğu vurgulandı. Avukatlık mesleğine her yıl on bine yakın hukuk fakültesi mezununun katılmak üzere staj başvurusu yaptığına işaret edilen bildiride, şu ifadeler kullanıldı: