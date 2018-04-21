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14. Karadeniz Baro Başkanları toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 19:44 | Son Güncelleme

14.

14. Karadeniz Baro Başkanları toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı

14. Karadeniz Baro Başkanları toplantısı Ordu’da yapıldı. Ordu Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve gün boyu süren toplantının ardından sonuç bildirgesi açıklandı.
Sonuç bildirgesi şöyle:
“- Ülkemizde erken seçim kararı alınmasını takiben seçimin demokratik teamüllere uygun olarak seçim güvenliğinin sağlandığı tarafsız, eşit ve yansız bir biçimde sonuçlanması için tüm kurumların olduğu kadar baroların ve mensubu olan avukatların her türlü katkıyı ve desteği vermeye hazır olduklarını bir kez daha beyan ederler. Bu bağlamda yargısal faaliyet yürüten İl ve İlçe Seçim Kurullarında, gözlemci sıfatı da dahil olmak üzere görev almaya hazır olduklarını, kaldı ki savunma makamını temsil eden avukatların, yargısal faaliyette bulunan bu kurullarda bulunmasının bir gereklilik olduğu da açıktır.
- 15 Temmuz darbe girişimini takiben ilan edilen, gerçekte darbe girişimi ve terörle sınırlı olması gerekirken, gittikçe olağanlaşan OHAL yönetim biçiminin olağan yönetim biçimine dönüşmesinden kaygı duymaktadırlar. OHAL’i takiben KHK yoluyla yapılan düzenlemelerin kalıcı olmasının, hak ihlallerini artırdığı ve hak arama özgürlüğünün kısıtlanmasına sebebiyet verdiği, hukuk güvenliği, adil yargılanma hakkı ve adalete erişim konusunda ciddi engeller oluşturduğu kamuoyunun bilgisindedir.
- Diğer yandan OHAL İnceleme Komisyonu’na on binlerce kişinin hak ihlali iddiası ile başvurduğu, komisyonun yapısının, bu büyük başvuru grubunun taleplerini karşılayabilecek sayısal niteliği taşımadığı ve bu hali ile komisyonun kendisinden beklenen işlevi gerçekleştiremediği ve etkisiz kaldığı aşikardır.
- Toplantıya katılan baro başkanları, TBB tarafından barolarla birlikte uygulanmasına karar verilen uzlaşmaya ilişkin Avukatlık Kanunun 35/A maddesine işlerlik kazandırılarak yargısal sürecin daha ekonomik, daha hızlı yürütülebileceği ve bu uygulamanın ısrarla sürdürülmesi konusunda mutabıktırlar.
- Avukatlık mesleğine her yıl, on bine yakın hukuk fakültesi mezununun katılmak üzere staj başvurusu yaptığı, hukuk eğitimi veren fakültelerin sayısının çokluğu, bu çokluğun hukuk eğitiminin nitelik ve nicelik olarak kalitesini düşürdüğü görülmekle, hukuk eğitimi veren fakültelerin ivedilikle akademik kalitelerinin sorgulanarak, staja başlangıçta ve mesleğe kabulde sınavın uygulamaya konulmasının bir zorunluk olduğunu beyan ederler.
- Yargının en önemli bileşenlerinden olan Hakimlik ve Savcılık Mesleğine kabulde Avukatlık görevini yürüten nitelikli meslektaşlarımızın seçilmesi kadar, sınavların adil ve objektif olarak yapılması da bir başkaca önemli talebimizdir."

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