AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Türkiye'nin, dünya sağlık otoriteleri tarafından parmakla gösterildiğini, savunma sanayisinde olduğu gibi sağlık alanında da yerli ve milli ilaç yapma çalışmalarına başladığını belirtti.

Çalık, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, hekimliğin, zorlu bir eğitim sürecinden sonra kutlu bir görevin icra edildiği mesleklerin başında geldiğini vurguladı.

Her türlü zorluğa rağmen büyük bir fedakarlık örneği ile insan hayatına dokunan hekimlerin, toplumları sağlığına kavuşturmayı kendilerine şiar edindiklerini vurgulayan Çalık, sağlığın, bireyler ve toplumlar için vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

Sağlık çalışanlarının toplumların nezdindeki önemine işaret eden Çalık, tıbbi standartların niteliği, etkinliği ve kalitesinin ülkelerin gelişmişlik seviyesi ile doğru orantılı olduğunu bildirdi.

Çalık, mesajında şunları kaydetti:

"AK Parti olarak, sosyal devletin en önemli gereği olan sağlığa yapılan yatırımın, toplumun istikbaline yapılan bir yatırım olduğunun farkındayız. Hatırlamakta fayda var, derme çatma hastaneler, hastaların hastanelerde rehin kaldığı dönemler, bulunamayan ilaçlar eski Türkiye’nin en somut örneklerindendi. İktidara geldiğimiz 2002 yılı itibarıyla her alanda olduğu gibi Sağlıkta Dönüşüm Programı'nı hayata geçirerek köklü ve etkin reformlara imza attık. Sağlığın bir lüks olmadığını vurguladık, herkesin sağlık hakkını sonuna kadar kullanabilmesinin önünü açtık. Ve şimdi dünya sağlık otoriteleri tarafından parmakla gösterilen Türkiye, savunma sanayisinde olduğu gibi sağlık alanında da yerli ve milli ilaçlarını yapma çalışmalarına başlamış bulunmaktadır."