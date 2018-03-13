HABER

14 Mart Tıp Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 19:42 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık: - "Dünya sağlık otoriteleri tarafından parmakla gösterilen Türkiye, savunma sanayisinde olduğu gibi sağlık alanında da yerli ve milli ilaçlarını yapma çalışmalarına başlamış bulunmaktadır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Türkiye'nin, dünya sağlık otoriteleri tarafından parmakla gösterildiğini, savunma sanayisinde olduğu gibi sağlık alanında da yerli ve milli ilaç yapma çalışmalarına başladığını belirtti.

Çalık, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, hekimliğin, zorlu bir eğitim sürecinden sonra kutlu bir görevin icra edildiği mesleklerin başında geldiğini vurguladı.

Her türlü zorluğa rağmen büyük bir fedakarlık örneği ile insan hayatına dokunan hekimlerin, toplumları sağlığına kavuşturmayı kendilerine şiar edindiklerini vurgulayan Çalık, sağlığın, bireyler ve toplumlar için vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

Sağlık çalışanlarının toplumların nezdindeki önemine işaret eden Çalık, tıbbi standartların niteliği, etkinliği ve kalitesinin ülkelerin gelişmişlik seviyesi ile doğru orantılı olduğunu bildirdi.

Çalık, mesajında şunları kaydetti:

"AK Parti olarak, sosyal devletin en önemli gereği olan sağlığa yapılan yatırımın, toplumun istikbaline yapılan bir yatırım olduğunun farkındayız. Hatırlamakta fayda var, derme çatma hastaneler, hastaların hastanelerde rehin kaldığı dönemler, bulunamayan ilaçlar eski Türkiye’nin en somut örneklerindendi. İktidara geldiğimiz 2002 yılı itibarıyla her alanda olduğu gibi Sağlıkta Dönüşüm Programı'nı hayata geçirerek köklü ve etkin reformlara imza attık. Sağlığın bir lüks olmadığını vurguladık, herkesin sağlık hakkını sonuna kadar kullanabilmesinin önünü açtık. Ve şimdi dünya sağlık otoriteleri tarafından parmakla gösterilen Türkiye, savunma sanayisinde olduğu gibi sağlık alanında da yerli ve milli ilaçlarını yapma çalışmalarına başlamış bulunmaktadır."

Çalık, Türkiye'nin kendi ilacı ile sadece kendi toplumuna değil dünyanın her köşesinde derman arayan insanlara şifa dağıtmaya devam edeceğini belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda hiç çekinmeden canını ortaya koyarak mücadele eden Mehmetçik ile görev yapan doktorlara, sağlık personeli başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sunan Çalık, bir can kurtarmayı insanlığı kurtarmakla bir tutan anlayışla mesai mefhumu gözetmeden çalışan tüm sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.

Üniversite rektörünün giysisi olay olduÜniversite rektörünün giysisi olay oldu
BM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalıBM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalı
Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
14 Mart Tıp Bayramı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık

En Çok Okunan Haberler

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

İlginizi Çekebilir

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

Mina Başaran'dan son telefon 16.30'da: 5 saat sonra yanındayım!

Mina Başaran'dan son telefon 16.30'da: 5 saat sonra yanındayım!

Zafer Çağlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla AK Parti'ye geri döndü iddiası!

Zafer Çağlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla AK Parti'ye geri döndü iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Teknoloji bağımlığına karşı Nomofobi günü

Teknoloji bağımlığına karşı Nomofobi günü

İcra memurunu tornavida ile yaralayıp avukatı darp eden zanlı yakalandı

İcra memurunu tornavida ile yaralayıp avukatı darp eden zanlı yakalandı

Terör örgütü PKK'dan Avrupa'ya tehdit!

Terör örgütü PKK'dan Avrupa'ya tehdit!

Burhaniye'de minik öğrencilerden kedilere yuva

Burhaniye'de minik öğrencilerden kedilere yuva

Görev şehidi astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Görev şehidi astsubay son yolculuğuna uğurlandı

KOSGEB destek programında Kütahya farkı

KOSGEB destek programında Kütahya farkı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.